В Совете Федерации РФ призвали Армению изучить риски присоединения страны к Римскому статуту. Реакция Еревана

Национальное собрание Армении должно изучить последствия ратификации и присоединения страны к Римскому статуту - уставу Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина, и оценить риски для союзнических отношений с Россией. Об этом на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Армении заявил зампред Совета Федерации, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев.

«Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям. Призываем наших союзников еще раз внимательно изучить последствия присоединения к Римскому статуту и оценить возможные риски [для] союзнических отношений с Россией. Я обращаюсь в этом случае к парламентариям», - сказал Воробьев.

По его словам, сейчас идет диалог между внешнеполитическими ведомствами России и Армении.

Конституционный суд Армении в решении от 24 марта 2023 года заявил, что Римский статут не противоречит Конституции страны. 17 июня правительство объявило, что Римский статут вскоре будет внесен в Национальное собрание для ратификации, не уточнив, когда именно. А 22 июня министр юстиции Григор Минасян заявил, что это вопрос нескольких недель.

Обязательно будет найдено правовое решение вопроса ​ - вице-спикер НС

В пресс-службе Национального собрания Армении сообщают, что Римский статут в парламент не поступил. А вице-спикер НС Акоп Аршакян в ответ на озабоченность, высказанную Юрием Воробьевым, сообщил, что вопрос о принятии Римского статута активно обсуждается в экспертных кругах МИД Армении и России и он никоим образом не направлен против России, а послужит предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении.

Вице-спикер парламента, не вдаваясь в подробности, выразил уверенность, что обязательно будет найдено правовое решение вопроса, приемлемое и для Армении, и для России. Аршакян также подчеркнул, что процесс ратификации Римского статута начался гораздо раньше, чем вынесенное Международным судом решение в отношении президента России.

«Это обстоятельство доказывает, что процесс никак не может быть направлен против России», - подчеркнул Аршакян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян также входит в межпарламентскую комиссию, однако он не поехал в Иркутск, где проходит заседание комиссии, в знак протеста против того, что в эту группу не включили руководителя фракции Сейрана Оганяна. В беседе с Радио Азатутюн он сказал, что свое мнение по Римскому статуту они уже высказали, добавить им нечего.

Ранее Гегам Манукян заявил, что ратификация Римского статута «подливает масла в огонь» и может обострить и без того находящиеся в кризисе российско-армянские отношения.

Это скорее будет иметь политические, а не правовые последствия - Ара Казарян

Специалист в области международного права Ара Казарян убежден, что в случае присоединения к Римскому статуту Армения будет вынуждена задержать президента России, если он прибудет в Ереван. По его мнению, этот вопрос может иметь не только правовые, но и политические последствия, и Армения должна это учитывать.

«Россия направит Армении обращение, если не предупреждение, что если вы ратифицируете, то вы окажетесь в конфликте с Россией как в правовом поле, так и в политическом, что вызовет скорее политические, чем правовые последствия. А в будущем там еще ведутся расследования по разным эпизодам, по Буче и эпизодам других военных преступлений, и не исключено, что, скажем, в отношении генералов и различных должностных лиц будет возбуждено уголовное преследование.

В отношении самого Путина суд уже разъяснил, что у стран есть обязательства, но единственный пусть состоит в том, чтобы ратифицировать, а затем не выполнять обязательства перед судом. По этому пункту нет оговорок, одним из мощнейших инструментов суда является горизонтальное уголовное преследование, например, если та же Армения будет знать, что государства, входящие в состав суда, завтра не выдадут суду каких-то азербайджанских военных преступников, то она, естественно, не захочет использовать этот инструмент, а Армения заинтересована в присоединении именно к этому инструменту на том основании, что 123 государства будут обязаны передать суду военных преступников Азербайджана», - пояснил Ара Казарян.

В марте этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Недавно было заявлено, что Путин не поедет в августе в ЮАР для участия в саммите БРИКС, эта страна также ратифицировала Римский статут.