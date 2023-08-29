Кандидаты от оппозиции говорят не только о городских проблемах, но и о проблемах безопасности и ситуации в Нагорном Карабахе

Предвыборная кампания ряда политических сил по выборам в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 17 сентября, проводится не только с предложениями по решению городских проблем. Они заявляют, что это политический процесс и должность мэра является прежде всего политической.

В ходе предвыборной кампании эти силы – партия «Страна для жизни», блок «Мать Армения» и другие, помимо вопросов, связанных с городским хозяйством Еревана, говорят также о проблемах безопасности и ситуации в Нагорном Карабахе.

«Как Ереван связан с этой ситуацией как город? Дело в том, что Ереван, будучи столицей, задает политический тон всей республике», - сказала кандидат в мэры от партии «Страна для жизни» Мане Тандилян․

«Главная проблема в том, что людей волнует безопасность в целом, они не отделяют ее от управления Ереваном», - отметил Андраник Теванян, возглавляющий список блока «Мать Армения».

Бывший член оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Теванян сегодня посещал улицы и дворы ереванского административного района Канакер-Зейтун. Лидер блока «Мать Армения», участвующей в выборах с повесткой дня достижения смены власти, касаясь вчерашнего похищения в Лачинском коридоре троих молодых людей из Нагорного Карабаха, заявил, что виноваты власти.

«Вина лежит не только на [президенте Азербайджана Ильхаме] Алиеве, прибегающем к преступным действиям, но и на власти Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Мы убеждены, что Араик Арутюнян должен быть отстранен от должности президента Арцаха, а здесь должен быть отстранен Никол Пашинян», - заявил оппозиционер.

Кандидат в мэры от правящей партии «Гражданский договор» Тигран Авинян, около года назад занявший пост заместителя мэра и фактически управлявший все это время столицей, ни в своих выступлениях, ни на предвыборных встречах не говорит ни слова о вопросах безопасности. Вчера, когда главной новостью в новостных лентах было похищение в Лачинском коридоре трех молодых людей из Нагорного Карабаха, он наслаждался живым концертом на «Лебедином озере», призывая горожан присоединиться.

Сегодня Радио Азатутюн попыталось получить от кандидата в мэры от правящей партии ответ на критику его оппонентов. На вопрос, почему он не затрагивает вопросы безопасности, Авинян, проводивший агитацию в ереванском административном районе Ачапняк, ответил так: «Вы знаете, что входит в круг полномочий Совета старейшин Еревана? Кто сказал, что мэр – это политическая должность? Сейчас я скажу, к примеру, что мацун черный. Кто это говорит? Понимаете, если мы оторвемся от реального контекста, начнем говорить о том, о чем хотят те люди, которые не имеют никакого отношения ни к Еревану, ни к выборам в Ереване, ни к проблемам Еревана, а кто тогда ответит на вопросы этих людей?»