В ведомстве отмечают, что «в частности, Россия и Армения договорились всемерно укреплять традиционные отношения дружбы и всестороннего сотрудничества в политической, экономической, военной, научной, культурной и других областях».

«Наши страны также обязались взаимодействовать в деле повышения стабильности и безопасности как в Закавказском регионе, так и во всём мире», - отметили в МИД РФ.

«Сегодня Армения – один из ближайших союзников России, стратегический партнёр нашей страны на Южном Кавказе», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.