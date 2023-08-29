Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

МИД РФ: Сегодня Армения – один из ближайших союзников России

Сегодня, 29 августа, Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило заявление на своем Telegram-канале, напомнив, что в этот день в 1997 году Москва и Ереван подписали «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

В ведомстве отмечают, что «в частности, Россия и Армения договорились всемерно укреплять традиционные отношения дружбы и всестороннего сотрудничества в политической, экономической, военной, научной, культурной и других областях».

«Наши страны также обязались взаимодействовать в деле повышения стабильности и безопасности как в Закавказском регионе, так и во всём мире», - отметили в МИД РФ.

«Сегодня Армения – один из ближайших союзников России, стратегический партнёр нашей страны на Южном Кавказе», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Back to top
XS
SM
MD
LG