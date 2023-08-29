Ни в одной воинской части не зафиксировано ни одного случая вспышки кишечной инфекции или пищевого отравления – Минобороны

Об этом заявили в Министерстве обороны Армении, опровергая информацию об отравлении 35 военнослужащих.

«Распространяемая информация об отравлении 35 военнослужащих является дезинформацией», - говорится в заявлении Минобороны.

В министерстве сообщили, что эпидемическая ситуация во всех воинских частях стабильная и контролируемая, и что ни в одной больнице не зафиксировано ни одного случая массового обращения по поводу отравления.

Военное ведомство призывает СМИ немедленно опровергнуть информацию об отравлении 35 военнослужащих в установленном порядке.

Ранее в прессе сообщалось, что солдаты были доставлены в военный госпиталь в результате отравления в Варденисе.