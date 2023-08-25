Азербайджанцы пригрозили, что в следующий раз не пропустят машину скорой помощи с надписью «Республика Арцах»

Директор службы скорой помощи Степанакерта Лилит Назарян в беседе с Радио Азатутюн сообщила подробности инцидента, имевшего место сегодня в Лачинском коридоре.

По ее словам, в сопровождении Красного Креста они везли в Армению троих детей в тяжелом состоянии вместе с их матерями. Азербайджанцы остановили машину скорой помощи и потребовали от медсестры снять с машины плакат с армянскими надписями, в противном случае пригрозили, что не разрешат перевезти больных детей. Более того, азербайджанские пограничники заявили, что машина скорой помощи Нагорного Карабаха принадлежит им.

«Это наша азербайджанская машина - так они сказали - вы еще написали на ней армянскими буквами «Республика Арцах»... и сказали: предупредите свое руководство, что если во второй раз приедет машина скорой помощи, и на ней будет этот плакат, мы вообще отнимем машину», - рассказала Назарян.

В сопровождении Красного Креста больных перевозят из Нагорного Карабаха в Армению на машинах скорой помощи тогда, когда больные находятся в тяжелом состоянии, нуждаются в кислороде и т.д.

Директор службы скорой помощи Нагорного Карабаха недоумевает: каждый раз они перевозили пациентов на одной и той же машине с одним и тем же плакатом, и только на этот раз азербайджанцы сделали из этого проблему. Лилит Назарян предполагает, что таким образом азербайджанцы пытаются вызвать страх и напряженность.