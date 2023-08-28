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Армения

Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь на участке Норабак

27 августа около 23:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Норабак.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана опровергло данную информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

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