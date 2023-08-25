Степанакерт обращается к российской стороне с предложением организовать встречу с Баку в безопасном месте

Степанакерт обращается к российской стороне с предложением организовать встречу с Баку в нейтральном, безопасном месте.

«Считаю, что необходимо обратиться к Российской Федерации, ко всем заинтересованным в ситуации субъектам с предложением-требованием организовать встречу с Азербайджаном по сложившейся ситуации, вопросам безопасности, катастрофической гуманитарной ситуации, создавшейся в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]», - в прямом эфире на Facebook заявил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

По его словам, поскольку никто не может гарантировать физическую безопасность карабахцев на территории Азербайджана, эта встреча может состояться в месте расположения российских миротворцев в Нагорном Карабахе или в любом другом безопасном месте в присутствии третьей стороны, «посредством которой должны быть обеспечены конструктивность обсуждения и нерушимость достигнутых договоренностей».

Карабахский чиновник напомнил, что в прошлом также были различные встречи и договоренности, однако, как он отметил, они никогда не соблюдались.

«Международное участие необходимо также для того, чтобы наша позиция была услышана, потому что то, что мы можем представить, к сожалению, никто другой не представляет, но невозможно добиться какого-либо успеха, если нашу позицию никто не услышит. Я уверен, что Российская Федерация может и способна организовать встречу, направленную на обсуждение сложившейся ситуации. Следует остановиться и четко понять, куда мы идем и каким путем, с чьей повесткой и как, одновременно выдвигая собственную повестку. Результаты этой встречи должны быть представлены общественности, и после этого должны быть приняты соответствующие решения», - подчеркнул госминистр НК.