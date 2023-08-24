В Степанакерте настаивают, что должны быть предусловия для использования Агдамской дороги

В то время как в Степанакерте продолжаются дискуссии относительно возможных выходов из кризиса, МИД Нагорного Карабаха вновь заявляет, что переговоры на территории Азербайджана без присутствия международных посредников содержат большие риски.

Напоминая о похищении Вагифа Хачатряна в присутствии российских миротворцев и Красного Креста, Степанакерт в то же время не уточняет, правдива ли информация о том, что в Барде запланирована встреча и что карабахская сторона склонна согласиться на открытие Агдамской дороги.

Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян считает, что для использования Агдамской дороги должны быть предусловия.

«Лачинский коридор полностью открывают, гарантии безопасности полностью обеспечиваются, никакого вмешательства не происходит по части передвижения граждан НК по Лачинскому коридору, затем мы можем обсудить все возможные варианты открытия коммуникаций. Но Азербайджан к этому явно не готов», - сказал он.

Обреченный на голод уже третий месяц Нагорный Карабах, по словам Бегларяна, также не склонен рассматривать использование Агдамской дороги в качестве компромисса.

«Это проблематично, потому что это дополнительно легитимизирует их преступление, и они посредством этого хотят подчинить нас и подвергнуть долгосрочному геноциду. Агдамская дорога - это следствие, и международное сообщество не должно сосредоточивать внимание на следствии», - подчеркнул он.

Азербайджан не согласен даже на одновременное открытие Лачинской и Агдамской дорог - Тиграна Абраамяна

Между тем, по словам оппозиционного депутата парламента Армении Тиграна Абраамяна, Азербайджан не согласен даже на одновременное открытие двух дорог - Лачинской и Агдамской - в одном и том же режиме. Уже нет речи о возвращении к документу от 9 ноября 2020 года, согласно которому дорога должна оставаться под контролем российских миротворцев, обеспечивающих связь с Арменией.

«Движение осуществляется из Агдама, а из Лачина в лучшем случае только посредством российских миротворцев перевозка некоторых видов товаров, причем из Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] мне очень уверенно говорят, что пока речь идет об одноразовом действии», - сказал оппозиционный депутат.

По словам Абраамяна, условием предстоящей встречи Степанакерт-Баку является то, что дальнейшие детали будут обсуждаться после того, как дорога будет задействована один раз.

«В дальнейшем, естественно, Арцаху будут предъявлены такие требования, которые звучат публично, которые не будут отвечать минимальным требованиям народа Арцаха, но в будущем продолжение тотальной блокады или возможные военные действия Азербайджан попытается представиться в гораздо более, так сказать, понятном поле», - сказал он.

Предложение открыть дороги одновременно публично повторил в Совете Безопасности ООН представитель России. А до этого, в июле, о такой возможности говорил председатель Европейского совета Шарль Мишель, подводя итоги переговоров лидеров Армении и Азербайджана.

«Буквально на следующий день после той встречи, можно сказать, с той ночи на этом перекрестке началась интенсивная работа, он был благоустроен, проведены работы по асфальтированию, установлены модульные домики, предположительно, полицейский, таможенный посты и т.д.», - отметил Абраамян.

Однако власти Армении заверяют, что не обсуждали подобный вопрос с Азербайджаном, Пашинян напомнил, что подписал документ, касающийся только Лачинского коридора. Баку утверждает, что армянская сторона намеренно препятствует интеграции армян через Агдам. Президент Нагорного Карабаха в ближайшие дни объявит о решении.