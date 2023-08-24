Сегодня второй день избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 17 сентября. Часть из 14 политических сил, участвующих в выборах, проводят встречи, посещают улицы и дворы города, другие пока проявляют меньшую активность, в основном размещая в соцсетях видеоролики и отрывки из интервью.

Представители блока «Мать Армения», участвующего в выборах с повесткой дня достижения смены власти, во главе с отказавшимся от депутатского мандата кандидатом в мэры Андраником Теваняном с утра находились в ереванском административном районе Арабкир. Под звуки знаменитой песни всемирно известной рок-группы Queen они ходили по улицам, общались с горожанами.

«Участвуя в выборах в Совет старейшин Еревана, вы имеете возможность осуществить смену власти в общегосударственном масштабе. Смена власти является важнейшим предусловием, посредством чего можно обеспечить безопасность Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», - заявил Теванян.

Партия «Республика», которая видит на посту мэра Еревана юриста Артака Зейналяна, представляющего интересы армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), проводит сегодня свою предвыборную агитацию в Шенгавите. Партия также публикует агитационные видеоролики в соцсетях.

«Сегодня перед всеми нами стоит проблема неэффективного управления Ереваном. Давайте возьмем руль управления Ереваном в свои руки, станем настоящими хозяевами нашего Еревана», - заявляет партия «Республика».

Кандидат в мэры от партии «Просвещенная Армения» Давид Хажакян наряду с кандидатом от партии «Страна для жизни» Мане Тандилян и кандидатом от правящей партии «Гражданский договор» Тиграном Авиняном сегодня принимал участие в пресс-конференции на тему проблем города, говорил о городском планировании, широкомасштабной застройке.

«На протяжении 30 лет в городе Ереване велась интенсивная застройка, и у нас был очень общий нормативный документ, это был генеральный план города, который потерял свою реальную силу в 2020 году в том месяце, в котором истек срок его действия, а нового плана нет. Мы участвуем в этих выборах с предвыборным положением, которое касается внедрения генерального плана города», - сказал Хажакян.

Бывший министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, выдвинутая кандидатом в мэры от партии «Страна для жизни», сегодня позднее будет находиться в Канакер-Зейтуне. Другой кандидат в мэры, бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян (партия «Победа») вечером проведет агитацию в Арабкире. Партия бизнесмена Тиграна Арзаканцяна «Сила родины», список которой возглавляет бывший прокурор Нелли Арутюнян, будет проводить предвыборную кампанию в Шенгавите.

Бывший мэр Еревана Айк Марутян, отправленный в отставку правящей силой в 2021 году, пока не присутствовал ни на одном публичном мероприятии. Другие политические силы, участвующие в выборах, делают публикации в социальных сетях.

В выборах участвуют также Европейская партия Армении (кандидат в мэры Тигран Хзмалян), партии «Единая Армения» (кандидат в мэры Ерванд Тарвердян), «Демократическая консолидация» (кандидат в мэры Сурен Петросян), «За социальную справедливость» (кандидат в мэры Арман Гукасян), «Общественный голос» (кандидат в мэры Артак Галстян) и «Справедливая Армения» (кандидат в мэры Норайр Норикян).