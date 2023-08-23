Как азербайджанцам удалось подъехать на машине к аэропорту Капана? СНБ пока не комментирует

Спустя примерно пять дней после обстрела азербайджанской стороной аэропорта «Сюник» в Капане Служба национальной безопасности (СНБ) Армении так и не объясняет, как азербайджанцам удалось подъехать на автомобиле к территории, прилегающей к аэропорту, обстрелять здание, повредить окно и крышу и уехать.

18 августа ведомство лишь отметило, что неизвестный находился в неустановленном автомобиле. Неясно, пересек этот человек границу или нет, была ли установлена личность этого человека, отреагировал ли Азербайджан на предложение СНБ Армении провести совместное расследование или передать видеозаписи. Ответы на эти вопросы получить в СНБ пока не удалось. При этом СНБ официально сообщила только стрельбе со стороны Азербайджана, произошедшей 18 августа, об инциденте 19 августа ничего не сообщалось.

В минувший четверг первым самолетом из Еревана в Капан полетел премьер-министр Никол Пашинян, анонсировав регулярные рейсы. Ровно через день начались азербайджанские обстрелы.

Повредив окно и крышу аэропорта в прошлую пятницу, азербайджанская сторона также обстреляла аэропорт в субботу, причем за несколько минут до приземления армянских чиновников. Армянские власти пока на эти инциденты на самом высоком уровне не отреагировали.

Вмешательство другой страны во внутригосударственные рейсы недопустимо - пресс-секретарь Пашиняна

Тем временем из Баку продолжаются угрозы в связи с эксплуатацией капанского аэропорта. Заместитель председателя комиссии по обороне Меджлиса Азербайджана предупредил, что Азербайджан не допустит эксплуатацию капанского аэропорта, угрожающего его безопасности. Депутат заявил, что «невозможно осуществлять взлеты и посадки в аэропорту Капана, не пересекая воздушное пространство Азербайджана», следовательно Армения должна согласовывать свои полеты с Азербайджаном, в противном случае Баку не разрешит эксплуатацию аэропорта.

Хикмет Бабаоглу также заявил, что «Армения посредством этого аэропорта будет перевозить оружие» и превратит его в военный аэродром.

Другой депутат Меджлиса Азер Бадамов назвал эксплуатацию аэропорта Капана «мертвым проектом», предупредив, что, если он будет угрожать безопасности их страны, «эта угроза будет нейтрализована».

«Наши пограничники могут невооруженным глазом наблюдать за происходящим в аэропорту. Учитывая это, могу сказать, что аэропорт Капана, который торжественно открыл Пашинян, обречен превратиться в музейный экспонат», - заявил он.

На эти прозвучавшие из Баку предупреждения кратко ответила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Назели Багдасарян: «Эти полеты имеют внутригосударственное значение, и в данном случае я считаю, что вмешательство третьей страны в наши внутригосударственные дела недопустимо».

Хотя азербайджанская сторона утверждает, что при взлетах и посадках в аэропорту Капана невозможно не пересекать воздушное пространство Азербайджана, Комитет гражданской авиации Армении возражает, заявляя, что после переоткрытия в 2020 году капанского аэропорта «Сюник» были внедрены новые современные авиасхемы, согласно которым заходы на посадку, взлеты и посадки осуществляются исключительно в воздушном пространстве Армении.

Билеты на ближайший рейс Капан-Ереван распроданы

Рейсы Ереван-Капан-Ереван осуществляются компанией NovAir два раза в неделю. В прошедший понедельник из Еревана в Капан вылетели два пассажира, столько же человек вернулись. Несмотря на проблемы с безопасностью, компания «Атлантис», занимающаяся продажей авиабилетов, сообщила, что билеты на рейс Капан-Ереван на ближайшую пятницу уже распроданы.

Собирается ли правительство Армении обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по поводу обстрелов со стороны Азербайджана, обеспечения безопасности и нанесенного ущерба? В Министерстве территориального управления на письменный запрос Радио Азатутюн пока не ответили.