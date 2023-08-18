Ночью неизвестный с территории Азербайджана произвел три выстрела в направлении аэропорта Капана - СНБ РА

Всего через несколько часов после полета премьер-министра Никола Пашиняна в Капан, осмотра им аэропорта и объявления о начале регулярных рейсов готовый к эксплуатации аэропорт был обстрелян с азербайджанской стороны.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении утром сообщила, что минувшей ночью неизвестный с азербайджанской стороны на машине прибыл на территорию, прилегающую к аэропорту, произвел три выстрела и уехал, две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта.

«Призываем власти Азербайджана провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов», - заявляет СНБ.

Реакции со стороны властей Азербайджана до сих пор нет. Других подробностей о происшествии СНБ не сообщает, неясно, как далеко заехала машина, пересекла ли она границу.

Корреспондент Радио Азатутюн в Сюнике передает с места, что сегодня подойти к аэропорту не разрешили, а полицейские через некоторое время потребовали покинуть территорию. Директор аэропорта много часов на звонки не отвечает.

Этот аэропорт под названием «Сюник», расположенный в непосредственной близости от Капана, имеет более чем 80-летнюю историю. Он использовался как взлетно-посадочная полоса с 40-х годов прошлого века. Примерно через 30 лет, с 70-х годов, он начал служить в качестве аэропорта, где выполнялись регулярные рейсы. После распада Советского Союза и Первой Карабахской войны аэропорт прекратил свою работу.

В 2017 году было принято решение за счет финансирования со стороны Зангезурского медно-молибденового комбината восстановить аэропорт и дать ему вторую жизнь. Об этом лично говорил бывший губернатор Сюника, бизнесмен Ваге Акопян.

Половина акций аэропорта принадлежит комбинату, другая половина - государству.

О завершении этих работ Комитет гражданской авиации объявил в декабре 2020 года, после 44-дневной войны. И несмотря на то, что в результате боевых действий Капан стал приграничным городом, а в непосредственной близости от аэропорта, в десятках метров от него находятся азербайджанские позиции и флаги, в настоящее время было решено ввести его в эксплуатацию.

В апреле Комитет гражданской авиации сообщил об успешном испытательном полете: 19-местный самолет из Еревана приземлился в аэропорту «Сюник». Правительство назвало это историческим событием, так как это был первый полет с 90-х годов.

Безопасно ли совершать полеты в непосредственной близости от азербайджанских сил и каковы риски? За прошедшие годы компетентные органы не дали четких ответов на эти вопросы. Связаться с Комитетом гражданской авиации сегодня пока не удалось.