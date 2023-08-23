Российский премьер посетит Армению

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Отмечается, что мероприятие состоится на горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

«В ходе встречи главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Стороны обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС. Ранее проведение заседания анонсировала пресс-служба МИД Армении.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.