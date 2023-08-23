Сегодня стартовала предвыборная кампания по выборам в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 17 сентября. В ближайшие недели 14 политических сил попытаются убедить ереванцев проголосовать за них.

Первый номер в списке правящей партии «Гражданский договор» - заместитель мэра Еревана Тигран Авинян, еще год назад стало известно, что он является кандидатом от власти.

«Гражданский договор» уже начал активную агитацию: различные видеоролики в социальных сетях, реклама, выступления и прочее.

Правозащитники утверждают, что имеет место злоупотребление административным ресурсом в пользу Авиняна. В частности, «Независимый наблюдатель» опубликовал объемное исследование, показывающее, как часто в течение года на официальных страницах мэрии Еревана писали о Тигране Авиняне. Его имя упоминалось больше, чем имя бывшего мэра Грачья Саргсяна и нынешнего исполняющего обязанности мэра Левона Ованнисяна.

«Трудно измерить преимущество, полученное кандидатом на выборах в Совет старейшин Еревана от «Гражданского договора» Тиграном Авиняном с использованием описанного административного ресурса. Однако очевидно, что использование этих ресурсов было организовано целенаправленно, систематически», - заключает наблюдающая за избирательным процессом организация, добавляя, что таким образом Авинян становится главным претендентом на пост мэра Еревана, а его соперники вынуждены действовать в условиях его стартового преимущества.

Кандидат от власти начнет предвыборную кампанию вечером, он встретится с жителями ереванского административного района Нубарашен.

Отстраненный правящей силой в 2021 году от должности мэра Еревана Айк Марутян является первым номером в списке неизвестной общественности партии «Национальный прогресс».

После отставки Марутян выступил с моноспектаклем, подведя итоги своей работы на посту мэра. После последнего спектакля прямо со сцены театра он объявил о своем участии в выборах. В последние дни он публикует разные отрывки из юмористического спектакля, в одном из них, например, речь идет о незаконном строительстве: «Значит, я не согласен, дорогой народ, я не согласен, человек не мог этого сделать, это природа создала, с одного из верхних балконов семя оторвалось и упало на землю, и вырос этот балкон».

Избирательная кампания «Национального прогресса» начнется со сбора средств.

Мэром столицы хочет стать и депутат оппозиционной фракции «Айастан» Андраник Теванян, возглавляющий на муниципальных выборах блок «Мать Армения».

Теванян отказался от депутатского мандата. Блок рассматривает выборы в Совет старейшин Еревана как способ добиться смены власти. Предвыборная агитация блока начнется с административного района Кентрон.

Список партии «Республика» возглавляет бывший министр юстиции, юрист Артак Зейналян. Сегодня вечером представители партии соберутся на верхней части Каскада.

В эти дни политическая сила публикует видеоролики о Зейналяне. На одном из них председатель партии Арам Саргсян представляет кандидата на пост мэра: «У Зейналяна «да» - это на 100 процентов «да», «нет» - это на 100 процентов «нет», к сожалению, он часто говорит «нет», но теперь он научился и после «нет» также говорит, что можно, это очень важная вещь».

Кандидатом на пост мэра также является председатель партии «Страна для жизни» Мане Тандилян.

Эту силу поддерживает бывший государственный министр Нагорного Карабаха, бизнесмен Рубен Варданян, который связал выборы в Совет старейшин Еревана с вопросом Нагорного Карабаха, заявив, что это может стать первым шагом к «отстранению тех властей, которые отказались от Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]».

Сегодня, в первый день предвыборной кампании, Мане Тандилян заявила, что необходимо избрать ту силу, мандат которой будет служить смене власти.

В беседе с журналистами, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, Тандилян подчеркнула, что их политическая сила не хочет отделять проблемы Еревана от проблем безопасности, стоящих перед Арменией, а в центре внимания партии будет Нагорный Карабах.

Кандидат в мэры также отметила, что в случае, если не наберет больше 50% голосов, не присоединится к «Гражданскому договору».

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, присоединится ли она к другим оппозиционным силам, в частности, к «Национальному прогрессу» во главе с Айком Марутяном, Тандилян этого не исключила.

Заявку на участие в выборах в Совет старейшин Еревана подала также партия «Просвещенная Армения», первым номером которого является член Совета старейшин Давид Хажакян.

В выборах участвуют также Европейская партия Армении (кандидат в мэры Тигран Хзмалян), партии «Единая Армения» (кандидат в мэры Ерванд Тарвердян), «Демократическая консолидация» (кандидат в мэры Сурен Петросян), «За социальную справедливость» (кандидат в мэры Арман Гукасян), «Сила родины» (кандидат от партии Нелли Арутюнян), «Победа» (кандидат в мэры Виктор Мнацаканян), «Общественный голос» (кандидат в мэры Артак Галстян) и «Справедливая Армения» (кандидат в мэры Норайр Норикян).