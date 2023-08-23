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Министр иностранных дел Чехии выражает обеспокоенность по поводу блокады Лачинского коридора

Ян Липавский

Вчера в телефонном разговоре со своим армянским коллегой глава МИД Чехии выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией, вызванной блокадой Лачинского коридора.

Об этом Ян Липавский написал в социальной сети X (Twitter).

«Безопасность и свобода передвижения должны быть гарантированы. Необходим диалог между вовлеченными сторонами», - подчеркнул Липавский.

По сообщению пресс-службы МИД Армении, в ходе телефонного разговора с главой МИД Чехии, Арарат Мирзоян проинформировав о «нарастающем гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора». Он подчеркнул, что «в результате блокады в Нагорный Карабах не поставляются даже продукты питания и необходимые медикаменты, и ситуация на грани превращения в настоящую гуманитарную катастрофу».

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