Министр иностранных дел Чехии выражает обеспокоенность по поводу блокады Лачинского коридора

Об этом Ян Липавский написал в социальной сети X (Twitter).

«Безопасность и свобода передвижения должны быть гарантированы. Необходим диалог между вовлеченными сторонами», - подчеркнул Липавский.

По сообщению пресс-службы МИД Армении, в ходе телефонного разговора с главой МИД Чехии, Арарат Мирзоян проинформировав о «нарастающем гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора». Он подчеркнул, что «в результате блокады в Нагорный Карабах не поставляются даже продукты питания и необходимые медикаменты, и ситуация на грани превращения в настоящую гуманитарную катастрофу».