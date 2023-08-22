По мнению Тиграна Абраамяна, причиной брожений в Нагорном Карабахе являются разногласия по поводу Агдамской дороги

В чем причина внутриполитических брожений в Нагорном Карабахе? В то время как карабахская власть и оппозиция не говорят открыто о своих противоречиях, ограничиваясь в основном безадресными заявлениями и призывами, секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Национального собрания Армении, советник бывшего президента Нагорного Карабаха Тигран Абраамян выражает мнение, что причиной являются разногласия по поводу поставок гуманитарной помощи через Агдамскую дорогу.

По словам депутата, из Еревана оказывают давление на Степанакерт, чтобы тот согласился на это предложение Баку. «Довольно много сил, и это касается не только политических или общественных активных акторов, большая часть населения Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] против эксплуатации этой дороги, поскольку считают, что это приведет к азербайджанизации Арцаха. Но усиливающееся давление со стороны властей Армении вынуждает силы, сотрудничающие с властями Армении, активно развивать эту тему, что также приводит к обострению внутриполитической ситуации», - сказал Абраамян.

В конце прошлой недели бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале недели пообещал уйти в отставку, но не выполнил обещание. В аппарате президента НК эти утверждения не подтвердили и не опровергли, лишь сообщили Радио Азатутюн, что реакции по этому вопросу не будет.

В своем видеообращении Рубен Варданян не уточнил, кто именно потребовал отставки Арутюняна и почему Арутюнян дал такое обещание.

Сегодня правящая сила парламента НК заявила: «Мы призываем все политические силы и акторов воздержаться от антиконституционных и антигосударственных заявлений, быть корректными и сдержанными в этот тяжелый для родины период».

Правящая сила также назвала заявление бывшего госминистра Рубена Варданяна популистским и прямо направленным против государственных институтов. «Политические силы, общественные деятели должны, наконец, понять, что борьба за власть имеет смысл, если есть государство, любой шаг, предпринятый против государства на данном этапе, может оказаться фатальным. Продвижение узкогрупповых интересов в данный момент не отвечает интересам Республики Арцах и, следовательно, подлежит осуждению и превентивным действиям», - заявили в правящей партии Нагорного Карабаха.

Сегодня с заявлением выступил также новоизбранный председатель Национального собрания Нагорного Карабаха, член АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян.

Не называя имен, оппозиционный политик заявил, что шаги, предпринятые в последние дни некоторыми лицами, выступившими на публичных платформах под прикрытием ложных объединительных призывов, направленных на разрушение основ государственности Нагорного Карабаха, неприемлемы.

«Все шаги, направленные на вбивание клина, на разделение и противостояние государственных структур в целом, только создают вражду внутри страны и льют воду на мельницу врага. Уверен, что в эти трудные дни представители власти и правоохранительных структур осознают цену и важность сохранения государственности и вверенных им нашей безопасности и внутреннего спокойствия», - подчеркнул он.

А глава антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян возлагает вину за создавшуюся в Нагорном Карабахе ситуацию на бывшего госминистра и парламентскую оппозицию.

В Степанакерте также существует точка зрения, что причиной внутриполитических брожений на самом деле являются разногласия относительно вариантов решения карабахской проблемы или вообще отказа от урегулирования.

Слухи об отставке Арутюняна начали распространяться после того, как Тигран Петросян опубликовал документ, приписываемый главе МИД России Сергею Лаврову.

Петросян и позже настаивал, что опубликованный им несколько дней назад документ является настоящим и был официально положен на стол переговоров. В частности, в предполагаемом документе, состоящем из нескольких страниц, отмечается, какие права могут иметь жители Нагорного Карабаха как национальное меньшинство на территории Азербайджана. Ранее в МИД Нагорного Карабаха заявили, что подобного предложения от Москвы они не получали.