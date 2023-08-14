В ДТП на трассе Ереван-Гюмри погибли 11 человек, жизни 6 - угрожает опасность

На трассе Гюмри-Ереван, недалеко от села Ланджик, после полуночи произошло столкновение грузовика «ЗИЛ» и пассажирского микроавтобуса Volkswagen, в результате чего 11 пассажиров микроавтобуса, в том числе водитель, погибли на месте. Еще 6 человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии были доставлены в медицинский центр Гюмри.

На данный момент жизни всех пострадавших находятся в опасности, сообщил Радио Азатутюн заместитель директора медцентра Армен Хачатрян.

«Состояние всех тяжелое и крайне тяжелое, потому что у них множественные травмы, разного рода травмы. Жизни всех находятся в опасности. Медицинский персонал делает все, чтобы спасти их жизни, - сказал Хачатрян, пояснив: - В основном, можно сказать, лобная часть черепа, череп, конечности, многочисленные, разного вида травмы».

К полудню следственные действия на месте ДТП уже были завершены, сильно поврежденные и помятые в результате аварии автомобили были перемещены в зону особой охраны полиции Маралика.

По данным Следственного комитета, осмотр места ДТП показал, что столкновение лоб в лоб произошло, когда автомобиль Volkswagen ехал по своей полосе в направлении Еревана, а грузовик «ЗИЛ» ехал по встречной полосе в направлении Гюмри.

Губернатор Ширакской области Мушег Мурадян представил некоторые подробности о пассажирах двух автомобилей: «Могу сообщить предварительные данные, пассажирский микроавтобус марки Mercedes Sprinter, принадлежащий компании «Амшен тур», столкнулся с автомобилем «ЗИЛ» жителя нашей области, жителя села «Нор кянк». Водитель «ЗИЛ»-а также находится в медицинском центре Гюмри. В данный момент проводятся различные доследственные и следственные действия с целью полного выяснения обстоятельств инцидента».

По данным Мурадяна, в «ЗИЛе» находился только водитель, «в другой машине было 17 пассажиров, включая водителя». «Они возвращались из Западной Армении [ныне Турция - ред.], пассажиры - жители Еревана, один из них - гражданин Российской Федерации», - сообщил он.

В «Амшен тур» Радио Азатутюн сообщили, что позже выступят с заявлением.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований по соблюдению безопасности дорожного движения или правил дорожного движения или безопасности эксплуатации транспортных средств, что по неосторожности привело к гибели двух или более человек». Пассажиры, получившие тяжелые травмы, в том числе водитель «ЗИЛа», не в состоянии давать показания.