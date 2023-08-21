Среди народа Нагорного Карабаха нет требования отставки президента - депутат

В то время как власти не реагируют на утверждения бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна о том, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян пообещал уйти в отставку, вторая по величине политическая сила в парламенте НК называет это выдумкой.

Руководитель фракции «Единая Родина» Марсель Петросян убежден, что на данный момент среди народа Нагорного Карабаха подобного требования нет.

«Это искусственная идея, которая вводится в массы для того, чтобы создать возможность ее циркуляции, что, я более чем уверен в этом, не только не будет иметь продолжения, но и невозможно», - сказал он в беседе с Радио Азатутюн.

Еще до заявления Варданяна в правящей силе Нагорного Карабаха в беседе с Радио Азатутюн опровергли слухи о том, что Арутюнян собирается подавать в отставку, более того, сказали, что в прошлый четверг президент на встрече с членами своей команды подтвердил решение не уходить в отставку.

В видеообращении Рубен Варданян обвинил Араика Арутюняна в том, что тот якобы в начале недели пообещал подать в отставку, но затем отступил от своего обещания.

«В начале недели Вы сказали, что подадите в отставку и Вас не нужно убеждать, потому что Вы уже приняли решение, и это не первый раз. Из восьми человек, присутствовавших на той встрече, часть уже не верила вам на слово. Другая часть подумала: может быть, на этот раз он действительно говорит правду, и очень жаль, что словам первого лица уже нет веры», - сказал Варданян.

Бывший госминистр, однако, не уточнил, о какой встрече идет речь и почему Арутюнян дал такое обещание.

Глава оппозиционной фракции считает отставку президента в этой ситуации вообще невозможной.

«После отставки Араика Арутюняна кто должен стать президентом, кого вы хотите видеть?» - сказал Марсель Петросян.

По утверждению Рубена Варданяна, Араик Арутюнян сказал, что на него оказывают давление, чтобы он не уходил. Варданян также говорил о пришедших в парламент представителях ополчения.