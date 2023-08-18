Президент Нагорного Карабаха не собирается подавать в отставку, более того, вчера на встрече с членами своей команды в парламенте он подтвердил свое решение не уходить в отставку.

«Президент не собирается подавать в отставку, все остальное из области слухов, есть четкое решение, ничего подобного не планируется», - сказал председатель правящей фракции «Свободная Родина-ОГА» Национального собрания Нагорного Карабаха Арам Арутюнян.

По словам Арутюняна, в повестку дня вчерашней встречи с президентом были включены обсуждения, состоявшиеся на заседании Совета Безопасности ООН, и другие вопросы, не подлежащие обнародованию. Депутат с сожалением отмечает, что даже в создавшейся в Нагорном Карабахе кризисной ситуации не прекращается внутриполитическая борьба, борьба за кресло в блокаде.

«Создавшаяся ситуация настолько сложная, что находиться сегодня у власти крайне сложно и ответственно. Я считаю, что на таком сложном этапе внутренний раскол для нас неприемлем, и мы должны понимать, что сегодня Араику Арутюняну удалось наладить более или менее диалог со всеми полюсами, отличающимися на 180 градусов. Именно благодаря этому сегодня нам удается сохранять хотя бы относительную внутреннюю стабильность», - подчеркнул депутат.

По словам оппозиционного депутата, новостные потоки об отставке создает сам президент, он же их и опровергает

Глава оппозиционной фракции «Справедливость» парламента НК Давид Галстян согласен с формулировкой «борьба за кресло», но подчеркивает, что единственным участником этой борьбы за кресло является сам Араик Арутюнян.

«Я был уверен, что Араик Арутюнян не уйдет в отставку, это очередная манипуляция, направленная на продление его власти, он якобы не цепляется за свое кресло, но все факты говорят об обратном», - подчеркнул Галстян.

По информации Галстяна, вчера в парламент вошла группа бойцов ополчения с главным вопросом: кто здесь требует отставки Арутюняна? «Кто те депутаты, которые требуют отставки Араика Арутюняна? Араик Арутюнян является избранным ими президентом, и ни один депутат не может требовать отставки избранного ими президента», - рассказал он.

Депутат уверен, что эти новостные потоки об отставке создает сам президент, он же их и опровергает.

«Почему? Возможно, Араик Арутюнян снова почувствовал, что недовольство растет, и попытался показать, что он единственный человек, который может как обострить, так и успокоить ситуацию», - сказал Давид Галстян.

По словам Галстяна, у карабахцев есть причины быть недовольными президентом, правительство проявляет бездействие, оно неправильно распоряжается ресурсами, имеющимися в условиях блокады, оно могло бы обеспечить, чтобы урожай из сел достигал столицы, даже у машин скорой помощи нет топлива, используют их только при инсультах и инфарктах. Депутат замечает, что сейчас ничего не делается для подготовки к зиме и складывается впечатление, что власть Нагорного Карабаха до зимы планирует интеграцию с Азербайджаном.

«Они пытаются довести до безвыходной ситуации, чтобы в итоге либо начать пользоваться Агдамской дорогой, либо вступить в диалог с Азербайджаном по вопросу интеграции», - сказал Галстян.

Провластный депутат считает ответственным за антикризисное управление госминистра

Арам Арутюнян на это возражает: «Я не считаю правильным во всем винить президента. Конечно, в конечном счете, все это находится в поле ответственности политической власти. Делается максимальное, и президент 24 часа в сутки находится на связи, уделяя внимание практически каждой детали».

Провластный депутат считает ответственным за управление кризисом госминистра, у которого, как он напоминает, широкие полномочия. Около полугода назад президент Нагорного Карабаха представил своему кабинету новоназначенного государственного министра Гургена Нерсисяна, охарактеризовав его как патриотичного, неотступного и дисциплинированного человека.

Оппозиционный депутат Давид Галстян утверждает, что правительство во главе с Араиком Арутюняном бездействует. Он подчеркивает, что оппозиция не хотят власти, но у нее есть требования к власти, если власть не способна что-либо сделать, пусть уступит и уйдет. По словам Давида Галстяна, есть силы, которые способны, но имен он не называет.

«Если сегодня прозвучат имена способных сил, сателлиты Никола и Араика начнут закидывать камнями, поэтому я сегодня считаю неправильным публично называть эти имена», - отметил глава фракции «Справедливость».

Слухи об отставке Араика Арутюняна ходили и раньше, но пока за ними ничего не последовало. По словам Галстяна, власть Армении хочет как можно скорее избавиться от проблемы Нагорного Карабаха, а Араик Арутюнян для этой задачи подходит.