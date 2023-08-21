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Нагорный Карабах

В Степанакерте заявили о нарушениях режим прекращения огня со стороны Азербайджана в ряде районов

Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха (архивная фотография)

Сегодня с 5:50 до 6:30 азербайджанские вооруженные силы с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах, жертв с армянской стороны нет.

Об этом сообщают военные власти Нагорного Карабаха.

Согласно Министерству обороны непризнанной республики, о случаях нарушения режима прекращения огня было доложено командованию дислоцированных в регионе российских миротворческих сил.

Министерство обороны Азербайджана, между тем, утверждает, что с 6:20 до 8:20 утра «незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана» попыталась провести фортификационные работы в направлении Тертерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов. Как заявили в Баку, попытки были пресечены подразделениями азербайджанской армии.

Баку также заявляет об обстреле азербайджанских позиций в направлении ряда населенных пунктов Гетабекского и Лачинского районов со стороны ВС Армении, а также о предпринятых мерах противодействия.

Между тем, как сообщает Министерство обороны Армении, 21 августа около 06:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Хнацаха.

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