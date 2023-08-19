МККК призывает «тех, кто принимает решения» к компромиссу, чтобы возобновить поставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах

МККК подчеркивает, что он остается единственной гуманитарной организацией, работающей в Лачинском коридоре и отвечающей на растущие гуманитарные потребности.

«Последние медицинские поставки были осуществлены 7 июля, а последние поставки продуктов питания — 14 июля», — говорится в сообщении.

За более чем восемь месяцев блокады Лачинского коридора, с декабря 2022 года по август 2023 года, Международный комитет Красного Креста эвакуировал более 700 человек, нуждающихся в медицинской помощи, в том числе 41 человека в этом месяце.

В сообщении говорится, что организация помогла 600 людям, в том числе 230 несовершеннолетним, проехать по Лачинскому коридору и воссоединиться со своими семьями.

МККК отправил помощь в 77 грузовиках, в том числе 900 тонн медикаментов и предметов медицинского назначения, раздал около 10 тысяч гуманитарных посылок нуждающимся, в том числе беременным женщинам, 1,5 тысячи тонн пшеничной муки, 20 тысяч тонн подсолнечного масла, 3 тысячи тонн дизельного топлива для экстренных служб, сотни тонн семян для сельского хозяйства, два насоса и химикаты для очистки питьевой воды, сообщает организация.