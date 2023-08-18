МИД РА продолжит работу в СБ ООН и на других площадках в направлении разблокирования Лачинского коридора

В ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного по просьбе Республики Армения 16 августа, в очередной раз было зафиксировано, что, несмотря на лживую пропаганду, проводимую Азербайджаном, международные партнеры четко осознают факт тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и важность решения этой проблемы, заявляет МИД Армении.

«Оценки и послания, адресованные Азербайджану в ходе второй дискуссии в формате Совбеза ООН, по сути, дополнили четкие позиции, высказанные до этого различными правительствами, международными структурами, правозащитными организациями.



Примечательны выступления государств-членов и представителя ЕС о том, что Азербайджан обязан устранить незаконную блокаду Лачинского коридора в соответствии с трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года и юридически обязывающими решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля. Было недвусмысленно подчеркнуто, что тяжелая гуманитарная ситуация, созданная для населения Нагорного Карабаха в результате блокады, продолжающейся уже более восьми месяцев, должна быть устранена», - говорится в заявлении пресс-службы МИД РА.



Как замечает внешнеполитическое ведомство, очевидно, что Азербайджан продолжает искажать призывы международного сообщества, искать ложные и не соответствующие действительности предлоги для невыполнения своих обязательств и, «затягивая гуманитарный кризис, в том числе проводить этническую чистку коренного населения Нагорного Карабаха путем голодной смерти».

Более того, Азербайджан пытается манипулировать любым «взвешенным» подходом международных акторов, трактуя его как уступку для продолжения избранной политики», - отмечает МИД, подчеркивая, что «актуальность использования всех доступных международных инструментов для ликвидации гуманитарного кризиса в НК, восстановления бесперебойного движения в обоих направлениях по Лачинскому коридору и обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в НК».

«Министерство иностранных дел РА, высоко оценивая принципиальную и справедливую позицию государств-членов Совета Безопасности ООН, приверженных своему мандату по содействию международной безопасности и миру, продолжит работу на различных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно принимая шаги в направлении разблокирования Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе», - говорится в заявлении.