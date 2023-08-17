После похищения Вагифа Хачатряна Степанакерт отказался от договоренности о встрече в Евлахе

Официальный Степанакерт подтверждает, что была договоренность о встрече с представителями Баку в азербайджанском городе Евлах, но после похищения жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, направлявшегося из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении Красного Креста, Степанакерт отказался от этой договоренности, сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха.

«Арцахская [карабахская - ред.] сторона получила предложения о диалоге с Баку, но встречи по разным причинам не состоялись. Что касается предложения организовать встречу в Евлахе, то за ним последовало похищение гражданина Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] Вагифа Хачатряна в Лачинском коридоре. Уже фиксация этого факта отвергает наличие какой-либо договоренности», - отметила пресс-секретарь Лусине Аванесян.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что была достигнута договоренность о встрече в Евлахе, однако армянская сторона в последний момент отказалась от встречи, «выдвинув незаконные предусловия». Кто от Степанакерта должен был участвовать во встрече с представителями Баку в азербайджанском городе Евлах, в каком формате и с какой повесткой, официальный Степанакерт не уточнил.

Армения в последний момент отказалась от этих договоренностей - Яшар Алиев

О ранее запланированной, но так и не состоявшейся встрече вчера на заседании Совета безопасности ООН рассказал также постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

«После ряда интенсивных консультаций и усилий «челночной дипломатии», наконец, была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также об организации встречи между представителями центральной власти и местными армянскими жителями в близлежащем азербайджанском городе Евлах. К сожалению, десять дней назад, 5 августа, Армения в последний момент отказалась от обеих договоренностей, выдвинув посредством своего нелегитимного режима политически мотивированные и незаконные предусловия и различные отговорки», - сказал представитель Азербайджана.

В конце июля азербайджанские силовики на КПП в Лачинском коридоре прямо из автомобиля Красного Креста похитили Вагифа Хачатряна и увезли его в Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что «Хачатряну было предъявлено обвинение» еще в 2013 году и он «был объявлен международный розыск». Баку обвинил жителя Нагорного Карабаха в ряде тяжких преступлений, в том числе «в вооруженном нападении на село Мешали в 1991 году, в результате которого были убиты 25 азербайджанцев».

Заявление Генпрокуратуры Азербайджана не соответствует действительности – омбудсмен РА

Степанакерт назвал эти обвинения Азербайджана ложными, утверждая, что «в селе Мешали подобного преступления не было».

К вопросу Вагифа Хачатряна, который ехал в Армению из Нагорного Карабаха с целью операции на сердце и был похищен в Лачинском коридоре, сегодня обратился офис омбудсмена Армении. Возражая Генеральной прокуратуре Азербайджана, офис омбудсмена отмечает, что Хачатрян поступил на военную службу 1 сентября 1992 года и после этого принимал участие в боевых действиях. До этого он работал в Степанакерте рядовым водителем.

«Поэтому заявление Генеральной прокуратуры Азербайджана о том, что В. Хачатрян 22 декабря 1991 года «в составе группы армянских вооруженных формирований в селе Мешали совершил преступление», не соответствует действительности», - отметили в офисе омбудсмена РА.

Аппарат омбудсмена отмечает, что собранная ими информация подтверждается архивными документами, приказами командиров и справками о пройденном Хачатряном боевом пути.

Опровергая утверждения правоохранителей Азербайджана, аппарат омбудсмена также утверждает, что информации об объявлении Вагифа Хачатряна в розыск нет ни в одной международной розыскной базе.

«Вагиф Хачатрян - лицо, находящееся под международной гуманитарной защитой, которого под эгидой Международного Комитета Красного Креста перевозили в Армению с целью лечения. Поэтому лишение его свободы Азербайджаном является грубым нарушением международного гуманитарного права», - подчеркивает омбудсмен.

Вагиф Хачатрян еще не имел возможности поговорить с родными даже по телефону

68-летний мужчина, который удерживается в Баку уже около трех недель, еще не имел возможности поговорить с родными даже по телефону. Его дочь Вера Хачатарян сказала Радио Азатутюн, что Красный Крест им просто сообщил, что ее отец находится в медицинском отделении изолятора и принимает лекарства.

«У нас не было ни видеозвонка, ни телефонного разговора с моим отцом», - сказала Вера.

Дочь Вагифа Хачатряна отметила, что они обратились в Красный Крест, чтобы хотя бы была предоставлена возможность связаться с ее отцом по телефону. Пока обращения не дали результатов.

«Я обращаюсь почти каждый день, говорят, что обязательно попытаются установить эту связь, но, думаю, именно азербайджанские власти или правительство отказывают. Но будем надеяться, что на этой неделе разрешат», - сказала дочь.

Сегодня правительство Армении передало в ЕСПЧ свои возражения относительно представленных Азербайджаном фактов и позиции в отношении Вагифа Хачатряна. Ранее армянская сторона подала в международную инстанцию заявление по вопросу защиты прав пожилого мужчины, потребовав применить к Азербайджану промежуточную меру.