«В документе, который примет Совет Безопасности ООН, нельзя допустить формулировку о том, что НК является частью Азербайджана» - Осканян

«Поверьте, Азербайджан будет готов открыть Лачинскую дорогу или коридор в обмен на признание Советом Безопасности ООН Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Не сомневайтесь в этом, Азербайджан пойдет на такой торг. У США и других посредников с этим проблемы не будет, они также будут поощрять Армению и Азербайджан к тому, чтобы пойти на такой торг. На Армению будет оказано давление, чтобы она дала согласие на такую резолюцию. Поверьте, это будет для нас большим ударом, это просто положит конец самоопределению народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], потому что такая фиксация со стороны Совета Безопасности будет иметь силу международного права и перекроет все остальные обоснования, нормы, которые могут относиться к праву Нагорного Карабаха на самоопределение. Властям Армении даже в голову не должно прийти, что они могут вступить в подобный торг», - подчеркнул Осканян.

Осканян опасается, что в обмен на открытие Лачинского коридора Баку может потребовать закрепления подобной формулировки, в случае принятия которой народ Нагорного Карабаха будет окончательно лишен возможности права на самоопределение.

В преддверии сегодняшнего экстренного заседания Совета Безопасности ООН бывший министр иностранных дел Вардан Осканян предупреждает власти Армении, чтобы они ни при каких обстоятельствах не позволили Азербайджану закрепить в документе, который должен быть принят международной структурой, формулировку о том, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана.

Представители власти уже отреагировали на это предупреждение Осканяна. Посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал, что, прежде всего, публичный разговор о подобных проблемах не принесет пользы армянской стороне, и потом, если Армения сделала шаг, то помимо позитивных ожиданий она также оценила возможные риски.

«Признание происходит не на площадке ООН, признание происходит путем подписания мирного договора, и Вардан Осканян прекрасно это знает. Я понимаю, что всем хочется что-то сказать, что-то сделать, поделиться своим опытом, но есть вещи, которые следует говорить публично о внутриполитической жизни, есть вещи о внешнеполитической жизни, о которых не следует говорить публично, есть тысяча и один канал. И самое главное, что при обращении мы, естественно, обсудили все плюсы, минусы, возможности, понимаем, знаем», - отметил Марукян.

Наряду с предупреждениями, адресованными властям Армении, бывший глава МИД также считает, что официальный Ереван сделал правильный шаг, подняв вопрос о разблокировании Лачинского коридора в Совете Безопасности ООН. Но, по мнению Вардана Осканяна, необходимо суметь удержать этот процесс под контролем, чтобы он не превратился в кошмар. В то же время он выражает надежду, что Армения заранее поработала с 5 постоянными и 10 непостоянными членами Совета Безопасности ООН, чтобы в принимаемом документе не были зафиксированы опасные для Армении развития, тем более, что такая опасность существует.

«Имея очень веские основания, подпись от 9 ноября, а также решения Международного суда, который является структурой ООН, и предупреждения Окампо, с этими тремя документами мы действительно можем получить резолюцию, пусть даже заявление, которое заставит Азербайджан открыть Лачинскую дорогу» - сказал экс-глава МИД.

Заседание Совета Безопасности ООН состоится сегодня в 23:00 по ереванскому времени. На экстренном заседании, где будет обсуждаться вопрос ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора, также выступит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В своем обращении к Совбезу официальный Ереван призвал этот орган, отвечающий за обеспечение международного мира и безопасности, «предотвратить этнические чистки и геноцид».

Политолог Арег Кочинян считает, что минимум, которого следует ожидать от экстренного заседания, – это направление Совбезом ООН в Нагорный Карабах миссии по установлению фактов для фиксации ситуации на месте, поскольку, по мнению Кочиняна, ясно, что Азербайджан снова будет утверждать, что никакой блокады нет и все нормально. А максимальное ожидание - принятие резолюции, которая обяжет Азербайджан открыть Лачинский коридор

На вопрос Радио Азатутюн, реально ли добиться результата, который изменит ситуацию, Кочинян ответил: «Честно говоря, я не верю в инициативы, процессы, которые меняют ситуацию за день или час, но это может стать важной вехой на пути к изменению ситуации, если домашнее задание было выполнено хорошо».

Баку призвал Армению воздержаться от «провокационных шагов, обостряющих» ситуацию в регионе

Накануне заседания Совбеза ООН Баку уже несколько раз резко раскритиковал Ереван. Сегодня МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от «провокационных шагов и заявлений, обостряющих» ситуацию в регионе, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и, вместо продолжения «попыток ввести в заблуждение» международное сообщество, выполнять взятые на себя обязательства.

Пока неясно, какой документ будет принят в Совбезе ООН: резолюция, заявление председателя или заявление для прессы. Также неясно, примет ли Совбез ООН решение об открытии Лачинского коридора прямо сегодня. Согласно процедуре, не обязательно, чтобы заявление или резолюция были опубликованы в день обсуждения вопроса.