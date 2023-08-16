Российские миротворцы силой разблокировали въезд на свою военную базу, которую заблокировали жители Карабаха

Российские миротворцы с применением силы, с помощью специальной техники, сегодня утром разблокировали въезд на свою военную базу, сообщил Радио Азатутюн член движения за разблокирование Лачинского коридора Артур Осипян.

Группа жителей Нагорного Карабаха с ночи блокировала въезд и выезд с места дислокации российских миротворцев в селе Иванян близ Степанакерта, вновь требуя обеспечить их безопасность во время запланированного шествия к заблокированному Азербайджаном мосту Хакари.

«Из-за вашего бездействия Карабах стоит на грани голода», - заявили участники акции.

Однако командование российских миротворцев еще десять дней назад письменно отклонило просьбу о сопровождении автошествия. При этом заместитель командующего российского миротворческого контингента сослался на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года о том, что в нем не предусмотрено сопровождение автошествий, а также обеспечение безопасности различных акций и митингов.

«Поскольку они сами не могут разблокировать коридор, мы попросили их хотя бы обеспечить наше мирное шествие к мосту Хакари, и мы выдвинем там наши требования по разблокированию коридора. Мы сказали русским: если вы не можете, давайте сделаем это совместными усилиями», - отметил Осипян.

Карабахские активисты также ссылаются на трехстороннее заявление, напоминая, что Лачинский коридор, заблокированный Азербайджаном с декабря прошлого года, согласно этому документу, должен находиться под контролем миротворческих сил, и заключают, что миротворцы не выполняют свои обязанности.

После спора и напряженной ситуации участники акции вернулись в Степанакерт для обсуждения своих дальнейших действий. Члены движения за разблокирование Лачинского коридора, которые хотят организовать автошествие к мосту Хакари, говорят, что попытаются этим шагом показать миру, что президент Азербайджана лжет, когда заявляет, что дорога открыта.