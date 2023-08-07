Российские миротворцы отказали в сопровождении автошествия до моста Хакари

«Во время движения через транспортно-пропускные пункты миротворцы проверяют наличие запрещенных предметов, в частности, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», — говорится в ответе миротворцев, опубликованном участником инициативы Артуром Осипяном.

Реагируя на распространенную в азербайджанских телеграм-каналах информацию о том, что под предлогом автомобильного шествия российские войска могут применить силу против азербайджанских сил на блокпосте моста Хакари во время мирного шествия, миротворческие силы это опровергли, подчеркнув, что мирные акции протеста не являются основанием для проведения миротворческими войсками какой-либо военной операции.

В ближайшие дни члены Народного движения за разблокирование Лачинского коридора планируют организовать шествие на автобусах к закрытому азербайджанцами мосту Хакари, «пытаясь показать миру, что Алиев лжет, что дорога открыта».

В пятницу участники движения прибыли в расположение российских миротворцев в Карабахе и потребовали от командующего российскими миротворческими силами Александра Ленцова ответить, какие шаги они предпримут для обеспечения их безопасности во время автобусного марша в соответствии с трехсторонним заявлением. Российские миротворцы пообещали письменно ответить на вопросы протестующих.