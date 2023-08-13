Заявки на участие в выборах в Совет старейшин Еревана подали 13 партий и один блок

Подавшие заявку силы следующие: «Европейская Армения», «Демократическая консолидация», «Гражданский договор», «За социальную справедливость», «Сила Родины», «Общественный голос», «Национальный прогресс», «Победа», «Страна для жизни», «Республика», «Единая Армения», «Справедливая Армения», «Просвещенная Армения» и блок «Мать Армения» (в составе партий «Страна абрикоса» и «Интеллектуальная Армения»).

Регистрация выдвигаемых партий и блока партий будет осуществляться до 18 августа. ЦИК опубликует списки избирателей в течение трех дней после регистрации, до 21 августа.

Предвыборная кампания стартует 23 августа и продлится до 15 сентября.