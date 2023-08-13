Степанакерт приветствует обращение Армении в Совбез ООН

«Считаем прямую вовлеченность Совета Безопасности ООН и принятие незамедлительных соответствующих решений важнейшим фактором, способным положить конец массовым грубым нарушениям прав человека в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] со стороны Азербайджана и пресечь очевидную геноцидальную политику, последовательно и систематически проводимую Азербайджаном в отношении народа Арцаха.

Призываем Совет Безопасности ООН, несущий главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, предотвращение геноцидов и других массовых преступлений, а также обеспечение исполнения решений Международного суда ООН, должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию и принять решение о реализации необходимых срочных и эффективных мер, направленных на немедленное, полное и безоговорочное разблокирование Лачинского коридора», - в частности, говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.