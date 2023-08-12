В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле оборудования коммуникационной инфраструктуры и мирных жителей

Пострадавших в результате нарушения режима прекращения огня нет, отметили в Степанакерте.
В Баку, между тем, в течение дня сообщали о нарушениях режима прекращения с карабахской стороны. В Степанакерте назвали данные сообщения дезинформацией.
Военные власти Нагорного Карабаха сообщили, что рано утром 12 августа азербайджанские подразделения открыли огонь по оборудованию коммуникационной инфраструктуры непризнанной республики, а около 14:15 – по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы на полях общины Сарушен.
Пострадавших в результате нарушения режима прекращения огня нет, отметили в Степанакерте.
В Баку, между тем, в течение дня сообщали о нарушениях режима прекращения с карабахской стороны. В Степанакерте назвали данные сообщения дезинформацией.