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Нагорный Карабах

В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле оборудования коммуникационной инфраструктуры и мирных жителей

(архивная фотография)

Военные власти Нагорного Карабаха сообщили, что рано утром 12 августа азербайджанские подразделения открыли огонь по оборудованию коммуникационной инфраструктуры непризнанной республики, а около 14:15 – по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы на полях общины Сарушен.

Пострадавших в результате нарушения режима прекращения огня нет, отметили в Степанакерте.

В Баку, между тем, в течение дня сообщали о нарушениях режима прекращения с карабахской стороны. В Степанакерте назвали данные сообщения дезинформацией.

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