Законодательство РФ не распространяется на сервис в Армении и на его пользователей, это не изменится и после 1 сентября - «Яндекс Go»

Законодательство Российской Федерации не распространяется на сервис в Армении и на его пользователей, и это не изменится и после 1 сентября, сообщает пресс-служба «Яндекс Go», реагируя на опасения, что данные армянских клиентов «Яндекс.Такси» с 1 сентября в круглосуточном режиме будут доступны спецслужбам России.

Кстати, чтобы получить ответ на этот вопрос, Агентство по защите персональных данных Министерства юстиции Армении начало изучение, обратившись к армянскому представителю российской компании за предусмотренными законом разъяснениями.

Согласно сегодняшнему заявлению «Яндекс Go», армянская компания ООО «Райдтех ЭйЭм», которая предоставляет сервис Яндекс Go пользователям в Армении, обрабатывает персональные данные пользователей в соответствии с законодательством Республики, а также обеспечивает все предусмотренные права субъектов данных.

Данные, связанные с работой сервиса в Армении, могут быть запрошены иностранными (в том числе российскими) госорганами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур, говорится в заявлении.

«Наша компания придерживается высоких стандартов политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3», - также отмечается в разъяснении компании.

«Медуза» на днях написала, что ФСБ России с 1 сентября без дополнительных запросов получит доступ к базам данных «Яндекс.Такси», где хранятся технические и личные данные пользователей, включая IP-номер, номер телефона, адрес электронной почты, банковские данные, куда ездил клиент и даже какие комментарии он оставлял в приложении.

Анонимные источники в «Яндексе» рассказали «Медузе», что российские спецслужбы могут использовать данные клиентов и других стран, в том числе Армении, Грузии, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Израиля, поскольку база данных сервиса полностью находится в России.

Бывший директор по технологиям «Яндекса» Григорий Бакунов сказал «Медузе», что доступ ФСБ к данным содержит в себе риски, особенно для россиян, которые переехали в страны бывшего СССР после начала войны.

«В массиве есть данные по такси в Кыргызстане, Казахстане, Армении, Грузии и прочих точках, куда россияне уезжали после начала войны. Это угроза, я бы сказал, более значимая, чем доступ к данным по Финляндии, Норвегии и Алжиру», - сказал Бакунов в беседе с «Медузой».