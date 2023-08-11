Будут ли данные армянских клиентов «Яндекс.Такси» доступны российским спецслужбам? В Минюсте инициировано изучение

Будут ли данные армянских клиентов «Яндекс.Такси» в круглосуточном режиме доступны спецслужбам России? Чтобы получить ответ на этот вопрос, Агентство по защите персональных данных Министерства юстиции Армении начало изучение. Уполномоченный орган уже обратился к армянскому представителю российской компании за предусмотренными законом разъяснениями.

«Есть ли факт экстерриториальной передачи? Если да, то каким образом она осуществляется, в каких целях и на каком реальном основании? Когда агентство получит ответы на эти ключевые вопросы в 5-дневный срок (закон устанавливает этот срок), затем, если факт подтвердится, вероятно, в рамках производства должен быть начат процесс, если факт будет опровергнут, то необходимости в производстве, по сути, не будет», - сказала исполняющая обязанности начальника Агентства по защите данных Джульетта Матевосян.

Если подтвердится, что с 1 сентября российские спецслужбы будут иметь доступ к данным армянских пользователей «Яндекс.Такси», то что ожидается в этом случае: запретят ли власти Армении «Яндексу» передавать данные армянских клиентов российским спецслужбам или согласятся на это? В Агентстве по защите персональных данных избегают говорить о возможных вариантах решения до тех пор, пока идет изучение и еще даже не возбуждено производство.

«Тут есть много «если». Если все эти предположения подтвердятся, я просто не могу в данный момент сказать, какое решение может принять агентство, потому что должны быть пройдены все эти этапы. Юристы в рамках административного производства должны сверить с законодательством, если по нашему законодательству это является нарушением, то однозначно должно быть зафиксировано нарушение, и обработка данных должна быть пресечена, запрещена временно или бессрочно», - отметила Матевосян.

У «Яндекса» есть пять дней на то, чтобы ответить на вопросы агентства. Радио Азатутюн не удалось получить комментарий в армянском офисе компании.

ФСБ России с 1 сентября без дополнительных запросов получит доступ к базам данных «Яндекс.Такси», где хранятся технические и личные данные пользователей, включая IP-номер, номер телефона, адрес электронной почты, банковские данные, куда ездил клиент и даже какие комментарии он оставлял в приложении.

Анонимные источники в «Яндексе» рассказали «Медузе», что российские спецслужбы могут использовать данные клиентов и других стран, в том числе Армении, Грузии, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Израиля, поскольку база данных сервиса полностью находится в России.

«Является ли это проблемой для граждан Армении? Должны ли жители Армении волноваться или нет? Начнем с того, что вся информация граждан Армении находится в руках Google, Apple, Facebook, Yandex, Mail.ru. То есть, для нас здесь нет ничего нового», - сказал специалист по информационной безопасности Артур Папян.

По его словам, если подтвердится, что данные армянских клиентов также станут доступны спецслужбам России, люди должны оценить свои риски при использовании сервисов «Яндекс».

«Если вы делаете что-то деликатное, например, хотите анонимно встретиться и поговорить с журналистом, скрыв свою личность, то в этом случае, наверное, вам обоим не стоит пользоваться «Яндекс.Такси», держать в руке телефон и т. д. Такие случаи бывают. Или встреча с адвокатом, правозащитником. Но, на самом деле, для подавляющего большинства граждан нет необходимости прибегать к таким экстраординарным шагам», - подчеркнул Папян.

По мнению специалиста, это изменение может создать проблемы в особенности для россиян, переехавших в Армению после войны, которые уклонились от призыва в армию или выступили против вторжения России в Украину.

«Естественно, поскольку у нас союзнические отношения, есть связи, если завтра Россия объявит в розыск какого-то гражданина, который находится в Армении, затем сможет указать с помощью «Яндекс.Такси» или «Яндекс Go», где этот человек находится, потому что в Яндексе вы зарегистрированы по имени и фамилии, там приложена карта, по которой вы делаете оплату, то есть скрываться нет смысла», - сказал Артур Папян.

После публикации «Медузы» «Яндекс» заверил, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах». В компании пообещали, что после 1 сентября «эта логика не изменится».

Между тем, Финляндия и Норвегия уже запретили «Яндексу» передавать какие-либо персональные данные своих клиентов спецслужбам России.