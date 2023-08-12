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Армения

Армения потребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН по нагорно-карабахскому вопросу

Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием о проведении экстренного заседания по нагорно-карабахскому вопросу, написал в Facebook посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Председателю Совета безопасности ООН было представлено требование о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе», - в частности, написал Марукян.

Մարուքյանը։

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