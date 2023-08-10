ЦИК получил первую заявку на участие в выборах в Совет старейшин Еревана

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступила первая заявка на участие в выборах в Совет старейшин Еревана. Документы в ЦИК сегодня подала Европейская партия Армении. Кандидатом в мэры от этой партии является кинорежиссер Тигран Хзмалян. Чьи еще имена 17 сентября ереванцы увидят в избирательных бюллетенях, окончательно станет ясно в ближайшие дни.

Крайний срок подачи заявок – 13 августа. «По традиции, обычно, выдвижение кандидатов всегда происходит в предпоследний день, большинство из них - в последний день», - сказал председатель ЦИК Ваагн Овакимян.

О своем участии в выборах заявили около десятка политических сил. За последние дни список кандидатов в мэры увеличился еще на два имени. Во-первых, бывший мэр Еревана Айк Марутян на днях объявил, что возглавит список партии «Национальный прогресс». Эта партия, по сути, не была известна общественности.

А сегодня беспартийный член оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Андраник Теванян сообщил, что слагает с себя депутатский мандат и будет участвовать в выборах, возглавив блок движения «Мать Армения». В блок входит партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса»), возглавляемая бывшим оппозиционным депутатом Заруи Постанджян.

Список правящей партии «Гражданский договор» возглавит Тигран Авинян. Об этом было объявлено еще год назад.

О выдвижении своих кандидатур также сообщили председатель партии «Страна для жизни» Мане Тандилян, бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян, Давид Хажакян от партии «Просвещенная Армения», адвокат Норайр Норикян и другие.

Предвыборная кампания стартует 23 августа и продлится 24 дня.

Выборы в Совет старейшин Еревана станут первыми крупными выборами для Ваагна Овакимяна, возглавившего ЦИК в октябре прошлого года. Бывший депутат правящей фракции, много лет проработавший в газете, принадлежащей семье премьер-министра, до событий 2018 года в течение четырех лет был помощником Никола Пашиняна, который тогда был оппозиционным депутатом. Сегодня на пресс-конференции он заявил, что сомнения в том, что он сможет провести прозрачные выборы, безосновательны.

«Я воздержусь от упоминания политических пристрастий бывших председателей ЦИК, но те, кто делают такие утверждения, просто не знакомы с деятельностью председателей ЦИК РА. Поживем увидим, насколько Ваагну Овакимяну удастся организовать хорошие выборы», - сказал глава ЦИК.