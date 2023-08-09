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Нагорный Карабах

Ответа на призывы президента Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества и Еревана пока нет

Ответа на призывы президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна со стороны международного сообщества - ни словом, ни делом, пока нет.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, по-прежнему закрыт, на санкции в отношении Азербайджана сегодня, как и прежде, ни одно государство и международная организация даже не намекают.

«Международное сообщество обязано предпринять действенные индивидуальные и коллективные шаги с целью недопущения попытки Азербайджана вписать в историю человечества еще одну страницу геноцида», - сказал вчера в своем послании Араик Арутюнян.

Президент Нагорного Карабаха, уже два месяца находящегося в тотальной блокаде, вчера потребовал от международного сообщества немедленно предотвратить геноцид и голодомор народа Нагорного Карабаха, в том числе путем применения санкций, предпринять шаги по устранению незаконной блокады.

Блокаду Лачинского коридора в своем послании Араик Арутюнян назвал составной частью политики Азербайджана по уничтожению народа Нагорного Карабаха. В подобной ситуации, заявил он, бездействие означает попустительство геноцида.

«Азербайджан последовательно проводит политику силового подавления права народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение, сопровождая свои действия применением силы и массовыми нарушениями прав человека. Конечной целью этой политики является изгнание народа Арцаха со своей исторической родины и закрытие вопроса права народа Арцаха на самоопределение» - отметил Арутюнян.

Он обратился поименно к международным акторам, в первую очередь к Армении. Карабахский лидер ожидает, что Ереван немедленно представит на обсуждение Совета Безопасности ООН гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, добьется введения международных санкций в отношении Азербайджана, а также из Армении не будут звучать заявления, ставящие под сомнение право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

В Ереване пока публично не отреагировали на призывы Араика Арутюняна. МИД РА лишь сообщил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал своим литовским и болгарским коллегам о гуманитарном кризисе, вызванном блокировкой Лачинского коридора, и подчеркнул важность конкретных шагов со стороны Брюсселя и стран-членов ЕС по устранению блокады и предотвращению этнических чисток народа Нагорного Карабаха.

Две недели назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обращение в Совет Безопасности ООН входит в возможный инструментарий Армении, но этот процесс должен быть в достаточной мере подготовлен. Тем временем из Нагорного Карабаха поступают еще более тревожные новости о гуманитарной ситуации, но Ереван до сих пор не объявил о практических шагах.

В то время как Араик Арутюнян назвал предложение Баку о доставке гуманитарной помощи через Агдам ложной альтернативой, посол по особым поручениям президента Азербайджана Эльчин Амирбеков заявил: «Когда вы голодны, вы не должны ставить условия. Какая разница, по какому пути будет доставлена долгожданная еда, через Лачин или через Агдам и Физули?»

Азербайджанский чиновник заключил, что вопрос «искусственно политизируется с целью оказания внешнего давления на Азербайджан».

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