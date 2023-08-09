Президент Нагорного Карабаха просит и требует от международного сообщества немедленно предотвратить геноцид народа НК

«Я, президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян, этим срочным посланием предупреждаю, что прямо сейчас народ Республики Арцах подвергается геноциду и стоит перед реальной угрозой уничтожения и лишения Родины», - говорится в послании Арутюняна.

Президент Нагорного Карабаха, уже в течение двух месяцев находящегося в тотальной блокаде, просит и требует от международного сообщества немедленно предотвратить геноцид и голодомор народа Нагорного Карабаха, устранить незаконную блокаду.

Блокаду Лачинского коридора вчера вечером в своем послании Араик Арутюнян назвал составной частью политики Азербайджана по уничтожению народа Нагорного Карабаха.

«Азербайджан последовательно проводит политику силового подавления права народа Арцаха на самоопределение, сопровождая свои действия применением силы и массовыми нарушениями прав человека. Конечной целью этой политики является изгнание народа Арцаха со своей исторической родины и закрытие вопроса права народа Арцаха на самоопределение», - сказал президент Нагорного Карабаха.

Арутюнян обратился поименно к международным акторам, в первую очередь к Армении. Он ожидает, что Ереван немедленно представит на обсуждение Совета Безопасности ООН гуманитарную ситуацию, добьется введения международных санкций в отношении Азербайджана, а также из Армении не будут звучать заявления, ставящие под сомнение право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Настоятельно призываю власти Армении, общественных и политических деятелей быть осторожными в своих публичных заявлениях и оценках ситуации: ни одно заявление или действие не должно ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение или способствовать дальнейшим агрессивным действиям Азербайджана», - заявил карабахский лидер.

Он призвал Российскую Федерацию, развернувшую миротворческую миссию в Нагорном Карабахе после войны 2020 года, умножить усилия по немедленному устранению незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана и восстановлению функционирования Лачинского коридора, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Того же он ожидает от США и Франции. Эти три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию он призвал приложить индивидуальные и совместные усилия для создания прочного переговорного формата, наделенного соответствующим международным мандатом.

«Надеюсь, что страны-сопредседатели проявят последовательность в вопросе мирного и всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и приложат активные усилия для реактивации переговорного механизма, наделенного международным мандатом по урегулированию конфликта», - сказал Арутюнян.

Президент Карабаха также обратился к Евросоюзу с призывом ввести санкции для усиления давления на Азербайджан с целью снятия блокады Карабаха и прекращения массовых нарушений прав человека.

«Призываю оставаться верными ценностям и принципам, провозглашенным Европейским Союзом, воздерживаясь в особенности от превалирования энергетического партнерства с Азербайджаном над правами и свободами человека», - сказал президент НК.

Арутюнян вновь заявил о готовности к переговорам Баку-Степанакерт на равных, исключив участие в переговорах без посредников и действенных гарантий.