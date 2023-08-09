«Крестоносцы» добрались до Корнидзора

После вчерашних акций перед зданием правительства в Ереване члены отряда «Крестоносцы» сегодня прибыли в Сюник. Члены организации, требующие от властей Армении открыть Лачинский коридор, в противном случае угрожая, что сделают это сами, сегодня утром были уже у моста Хакари, затем в селе Корнидзор, а оттуда отправились в Горис.

Один из членов отряда, Ованес Ованнисян, на своей странице в TikTok опубликовал видео, в котором утверждает, что в Корнидзоре полиция преградила им дорогу и не дала продвинуться дальше.

«Мы доехали сюда, смотрите, сколько человек преграждают нам дорогу, они не дают нам проехать и провезти продовольствие. Кто армянин, кто воевал, присоединяйтесь к нам. Вместо того, чтобы присоединиться к нам, взять оружие и пойти с нами, они выставляют против нас оружие, вооруженные ждали нас», - сказал Ованнисян.

Глава села Корнидзор Аршак Карапетян сказал, что не успел поговорить с членами отряда, у одного из жителей села загорелся стог сена, он был занят этим, просто принес им воду, после чего группа отправилась в Горис. Что они будут делать в Горисе, староста Корндзора не знал.

«Я всего лишь пришел, поздоровался, принес им воду, их было 20-25 человек», - сказал Карапетян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что они могут пойти и открыть Лачинский коридор, глава Корнидзора ответил: «Я не могу сказать, как это будет?»

Вчера членов отряда «Крестоносцы» полицейские подвергли приводу с площади Республики в Ереване, когда они перекрыли улицу Тигран Мец. Через несколько часов 13 из 14 подвергнутых приводы были освобождены. Как сообщили в полиции, один человек был задержан и доставлен в орган предварительного следствия по подозрению в ношении холодного оружия.

Перед отъездом в Корнидзор «крестоносцы» вчера поздно вечером посетили воинский пантеон «Ераблур», там командир отряда Саркис Погосян призвал граждан присоединиться к ним.

«Мне кажется, что это наш последний шанс, мы должны это сделать, мы должны бороться, мы не должны отступать, мы должны суметь победить, чтобы спасти арцахцев, спасти наших родных, наших армян, мы не должны оставлять арцахцев в одиночестве. Приходите, присоединяйтесь, пока не поздно, приходите, присоединяйтесь, хоть бы дорогу откроем, хотя бы доставим еду в Арцах [Нагорный Карабах - ред.], хотя бы люди там будут спасть сытыми», - сказал Погосян.