Отвечая Москве, Вашингтон вновь настаивает, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достижимо

Вашингтон продолжит работу с Ереваном и Баку над достижением мирного соглашения, заявил вчера на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя звучащее из Москвы мнение о том, что «наспех» подготовленный, «сырой» мирный договор не принесет устойчивого мира в регион.

Американский чиновник вновь заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достижимо, «несмотря на комментарии любой другой страны, не являющейся стороной в этом вопросе».

«Я не хочу говорить о России, когда речь идет об Армении и Азербайджане. Я хочу говорить о двух странах, которые имеют прямое отношение к этому обсуждению, являются непосредственными сторонами. Мы напрямую имеем дело с этими странами. Специальный посланник [Луис] Боно на прошлой неделе посетил регион и напрямую общался с ними. Мы считаем, что соглашение остается достижимым, несмотря на любые комментарии со стороны других стран, не являющихся сторонами в этом вопросе. Мы продолжим работу со сторонами для его достижения», - заявил представитель Госдепартамента.

В минувшую пятницу в интервью российскому государственному информагентству ТАСС один из ведущих дипломатов, занимающихся в МИД России вопросами постсоветского пространства, директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар заявил, что «наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион».

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что подписание мирного договора подобным образом будет иметь обратный эффект - «заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем».