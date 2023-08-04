МИД РФ: Наспех подготовленный мирный договор Баку и Еревана приведет к новым конфликтам

«Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», - подчеркнул дипломат.

Так, он обратил внимание, что из западных столиц периодически раздаются заявления о том, что Баку и Ереван смогут подписать мирный договор «чуть ли не в ближайшие недели и месяцы». По словам Гончара, Россия исходит из того, что сроки подписания должны определять сами стороны. «Задача ответственных посредников - не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности. Они должны опираться на сложившиеся реалии на земле, прежде всего на российско-армяно-азербайджанские заявления на высшем уровне и действующие на их основе механизмы», - заключил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.

Гончар заявил, что Азербайджан и Армения не готовы заключать мирный договор на любых условиях, предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы.

«Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем», - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проблемы сдерживают установление мира между этими странами.

Как отметил российский дипломат, важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана. «Соответствующая логика определена сторонами после взаимного подтверждения действенности Алма-Атинской декларации 1991 года. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана», - добавил Гончар.

Он подчеркнул, что Россия оказывает активное содействие сторонам в подготовке мирного договора. «Подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей президента России [Владимира Путина], президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел», - указал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.

Кроме того, в апреле 2022 года был назначен и активно действует специальный представитель министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения Игорь Ховаев, напомнил Гончар.

Представитель МИД РФ также заявил, что Армения и Азербайджан взяли «в домашнюю проработку» предложения России по деэскалации напряженности в регионе.

«Последние контакты на уровне министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве проходили на фоне крайне непростой ситуации в Нагорном Карабахе. Не раскрывая чувствительных деталей, могу сказать, что с нашей стороны были предложены компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые стороны взяли в «домашнюю проработку», - сказал Гончар. - Рассчитываем, что гуманитарные соображения, забота о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном».

Дипломат обратил внимание на то, что Россия на всех этапах принимала самое активное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Гончар также отметил, что российская сторона продолжает энергичные посреднические усилия по всем трекам, включая разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора между Баку и Ереваном, развитие диалога по линии представителей общественности и экспертов. «Не все движется так быстро, как хотелось бы, однако это и понятно с учетом массива проблем и противоречий, накопившихся за годы конфликта, - продолжил он. - При этом искусственно не форсируем работу и не стремимся проводить встречи ради самих встреч, чем нередко грешат наши западные коллеги».

В том, что касается разблокирования экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, отметил дипломат, эти вопросы предметно обсуждаются по линии Трехсторонней рабочей группы (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Он сказал, что последнее по времени заседание ТРГ прошло 2 июня в Москве. «По его итогам сторонами констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, в частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз, - указал директор департамента. - В ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 25 июля эта тема также затрагивалась, с нашей стороны было высказано пожелание о скорейшем переводе данной работы в проектную стадию».

По его словам, Россия стремится к тому, «чтобы все договоренности на данном треке были паритетными». «Ни у одной из сторон не должно складываться ощущение, что кто-то получил больше. Разблокирование транспортных коммуникаций, сначала железнодорожных, поможет раскрыть огромный экономический потенциал Южного Кавказа и даст мощный импульс всем остальным направлениям трехсторонней работы», - сказал дипломат, передает ТАСС.