Наши усилия будут направлены на реализацию важной стратегической цели национально-освободительной борьбы – Ишханян

Об этом заявил новоизбранный спикер парламента Нагорного Карабаха Давид Ишханян на внеочередной сессии законодательного органа.

По словам представителя оппозиционной партии «Дашнакцутюн», этот вопрос также может быть решен при наличии действующих технических средств в условиях блокады.

Давид Ишханян поднял вопрос отношений с Арменией, отметив, что у многих сложилось мнение, что Армения умыла руки в вопросе Нагорного Карабаха.

«Доминирующими становятся мнения о том, что надо искать другие пути и партнеров. Хочу еще раз подтвердить и заверить с этой ответственной трибуны, что все наши усилия будут направлены на реализацию важной стратегической цели, сформулированной с первых дней национально-освободительной борьбы, принятой в 1988 году. Все остальные шаги и планы следует рассматривать как тактические шаги», - сказал он, заверив, что «пока Нагорного Карабах и народ Нагорного Карабаха будут говорить «нет» всем тем предложениям, которые наносят удар по их принятой стратегической цели, следует констатировать, что ничего еще не кончено».

«Арцахская борьба на протяжении 30 лет была тем стержнем, вокруг которого объединились все общеармянские силы, вне зависимости от политических взглядов и личных соображений. Наша национальная солидарность формируется на основе принципа триединства. В наши дни существует тревожная необходимость восстановить это триединство. Я уверен, что Национальное собрание Республики Арцах имеет возможность и потенциал для того, чтобы придать новое дыхание и энергию этой важной миссии», - заявил Давид Ишханян, также подчеркнув роль и значение Армянской Апостольской церкви.

Парламент Нагорного Карабаха сегодня на закрытом тайном голосовании избрал председателем Национального собрания члена оппозиционной фракции «Дашнакцутюн». За кандидатуру Ишханяна проголосовали 22 из 31 депутата, присутствовавших на заседании, против - 9.

Бывший и действующий президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян обратились к «Дашнакцутюн» с предложением избрать Давида Ишханяна на пост председателя Национального собрания Нагорного Карабаха. После долгих обсуждений партия «Дашнакцутюн» дала свое согласие, принимая во внимание судьбоносный и решающий для Нагорного Карабаха момент, сообщил Радио Азатутюн член «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Как отметил он, однако, в партии подчеркнули, что в случае разногласий с властями Нагорного Карабаха по ключевым вопросам Давид Ишханян вправе покинуть пост спикера парламента.