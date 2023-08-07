Азербайджан утверждает, что нейтрализовал армянский квадрокоптер в Сотке

По данным азербайджанского военного ведомства, речь идет о квадрокоптере DJI Mavic 3, который пытался пролететь над азербайджанскими позициями.

По утверждению официального Баку, «посадка квадрокоптера была обеспечена применением специальных технических средств».

Ереван пока не отреагировал на заявление Баку. Несколько дней назад Баку также сообщал об обнаружении и перехвате квадрокоптера DJI Mavic 3, летевшего из Армении в направлении Лачина.

DJI Mavic 3 — один из самых маленьких дронов китайского производства, он используется как в гражданской жизни, так и в военных, в первую очередь в разведывательных целях.