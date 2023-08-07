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Армения

Азербайджан утверждает, что нейтрализовал армянский квадрокоптер в Сотке

Позиции ВС Азербайджана и Армении на участке Сотка (архив)

Вооруженные силы Азербайджана утверждают, что сегодня днем в Сотке был нейтрализован армянский БПЛА.

По данным азербайджанского военного ведомства, речь идет о квадрокоптере DJI Mavic 3, который пытался пролететь над азербайджанскими позициями.

По утверждению официального Баку, «посадка квадрокоптера была обеспечена применением специальных технических средств».

Ереван пока не отреагировал на заявление Баку. Несколько дней назад Баку также сообщал об обнаружении и перехвате квадрокоптера DJI Mavic 3, летевшего из Армении в направлении Лачина.

DJI Mavic 3 — один из самых маленьких дронов китайского производства, он используется как в гражданской жизни, так и в военных, в первую очередь в разведывательных целях.

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