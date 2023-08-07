Настало время для претворения в жизнь всех международных призывов и решений – МИД Армении о ситуации в Карабахе

«В июне ПАСЕ приняла резолюцию о блокаде Лачинского коридора, основываясь на докладе Пола Гавана. Пол Гаван 4 августа написал: «то, что мы наблюдаем сейчас – это преднамеренная попытка этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха». Сейчас необходимы конкретные шаги для претворения в жизнь всех международных призывов и решений», - написала она в своем микрблоге в Twitter.

Отметим, что 22 июня ПАСЕ приняла резолюцию «Об обеспечении свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору», в котором, в частности, подчеркивается необходимость срочного направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, содержится призыв к Азербайджану немедленно выполнить решения ЕСПЧ и Международного суда ООН, восстановить подачу электроэнергии и газоснабжение Нагорного Карабаха.