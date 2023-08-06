«Неприкрытая угроза суверенитету соседа»: Пресс-секретарь МИД о показанном на азербайджанском гостелевидении фильме

«Азербайджанская государственная телекомпания только что показала 35-минутный «фильм», в котором вся суверенная территория Республики Армения представлена как территория Азербайджана. Армения «исчезает» с карты. Это не что иное, как открытая пропаганда и неприкрытая угроза суверенитету соседа», - написала она.

В другой программе регионы Армении, столица Ереван и озеро Севан фигурируют с азербайджанскими топонимами. По словам представителя МИД Армении, это не первый случай.

«Ложными указаниями Азербайджан постоянно подпитывает свою общественность антиармянскими настроениями», - написала Бадалян, подчеркнув, что это должно быть решительно отвергнуто всеми как предосудительное и неприемлемое для региона поведение.