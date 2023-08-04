Араик Арутюнян надеется, что вопрос с коридором будет решен и карабахцам не придется ехать к мосту Хакари на автобусах

Член инициативной группы Гагик Аванесян сообщил Радио Азатутюн, что этим шагом они попытаются показать миру, что президент Азербайджана Ильхам Алиев лжет о том, что Лачинский коридор открыт. При этом Аванесян признает, что инициатива рискованная и таит в себе опасности, но другого выхода у них нет.

«Мы однозначно считаем это опасным, просчитываем все риски, вплоть до того, что российские миротворцы могут дать нам гарантии безопасного проезда рядом с Шуши, но не выполнят свое обещание», - сказал Аванесян.

На вопрос Радио Азатутюн, не побоятся ли люди участвовать в этом автопробеге, имея перед глазами то, что случилось с Вагифом Хачатряном, член инициативной группы ответил: «Побоятся - не побойся, другого пути у нас нет. Пример Вагифа Хачатряна – это именно пример того, что каждый понимает, что его ждет то же самое. Сейчас в Степанакерте мы можем сидеть дома и ждать, когда они придут и заберут нас из дома, или мы попытаемся бороться».

Десятки автобусов, которые должны доставить людей к мосту Хакари, уже несколько дней стоят на площади Возрождения в Степанакерте. По словам Гагика Аванесяна, перед тем, как направиться к мосту Хакари, еще предстоит решить ряд организационных вопросов, в первую очередь они составляют список карабахцев, желающих участвовать в автопробеге, также необходимо решить вопрос с едой и водой, так как они не исключают, что азербайджанцы могут не пропустить их через мост и им придется оставаться в автобусах.

По словам Аванесяна, желание присоединиться к автопробегу уже выразили сотни человек.

На вопрос, найдут ли они достаточно топлива для того, чтобы столько автобусов отправилось в путь, Аванесян ответил: «Нам потребуется минимальное количество топлива для того, чтобы добраться до моста. Чтобы вернуться, мы заправим машины либо в селе Тех, либо в Горисе».

А на вопрос, что они будут делать, если азербайджанская сторона не пропустит их через КПП, он ответил: «Мы сторонники мирной борьбы, остальное будет видно на месте. Мы обсуждаем любой вариант, но применение силы однозначно исключено».

Член инициативы Артур Осипян в прямом эфире в Facebook сообщил: «Мы соберемся около 8 часов и на одной из машин поедем в село Иванян, чтобы на месте получить ответы от русских. Что они будут делать, будут ли сопровождать, чтобы обеспечить безопасность мирного шествия?»

«Эта театральная постановка направляется властями Армении и Арцаха» - оппозиционный депутат

В Нагорном Карабахе нет единого мнения относительно поездки на мост Хакари на автобусах. Депутат парламента Нагорного Карабаха от оппозиционной фракции «Справедливость» Метаксе Акопян утверждает, что если сотни граждан изъявили желание участвовать в мирной акции, то, по ее убеждению, тысячи людей против нее.

Как утверждает оппозиционный депутат, «эта театральная постановка направляется властями Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]». А цель, по словам Метаксе Акопян, одна: сделать мишенью российских миротворцев.

«Во-первых, они не дойдут до моста Хакари, да и такой цели у них нет, поэтому прошу не воспринимать это театрализованное представление столь серьезно. На первом КПП, где будут стоять российские миротворцы, они, естественно, будут провоцировать и показывать, что российские миротворцы не пропускают их, и будут требовать, чтобы российские миротворцы их сопровождали. Но как это сделают российские миротворцы? Кто сказал, что это входит в их функции или что они должны стать защитниками акции? Такого быть не может», - подчеркнула Акопян.

По мнению депутата от оппозиции, разблокировку моста Хакари не решить силами российских миротворцев и с помощью каких-то мирных акций, проблема должна быть решена политически с участием лидеров Армении, России и Азербайджана.

Араик Арутюнян с пониманием относится к общественным инициативам

Между тем, власти Нагорного Карабаха заверяют, что ни автобусами, ни горючим не обеспечивают граждан, направляющихся к мосту Хакари.

Советник государственного министра Артак Бегларян в эфире Азатутюн ТВ, отвечая на вопросы пользователей Facebook, сообщил, что, по имеющейся у него информации, все это предоставляет какая-то частная компания, но поскольку он в процессе не участвует, у него недостаточно информации.

Что касается возможных рисков, связанных с безопасностью участников акции, то Артак Бегларян признает, что такие риски есть, но сейчас государственные органы проводят обсуждения с инициаторами акции, чтобы снизить возможные риски.

«Естественно, подобные инициативы содержат в себе определенные риски как в плане безопасности, так и политические. А результаты зависят также от этих рисков, зависят от реакции российских миротворцев, от реакции азербайджанской стороны и поведения участников акции, поэтому я затрудняюсь проанализировать все риски и возможные результаты», - сказал Бегларян.

В аппарате президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна Радио Азатутюн сообщили, что он с пониманием относится к общественным инициативам. Арутюнян надеется, что принимаемые властями меры по разблокированию Лачинского коридора окажутся эффективными и карабахцам не придется идти на такие шаги. Какие конкретно меры сейчас принимают власти Нагорного Карабаха, в аппарате президента не пояснили.