Азербайджан не намерен конструктивно работать ради мира - эксперты оценивают заверения Алиева

На практике Азербайджан не намерен конструктивно работать ради мира, считают армянские эксперты, оценивая то, насколько согласуются заверения президента Азербайджана, сделанные им в интервью Euronews, с его шагами.

Корреспондент телеканала в Армении и Азербайджане задал одни и те же вопросы премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Установление мира было одним из ключевых вопросов этого интервью.

«Мир не только возможен, но и необходим. Это мое убеждение, моя позиция. Это то, во что я верю», - сказал премьер-министр Армении.

Почему прогресс идет недостаточно быстрыми темпами? В этом контексте Пашинян говорил о договоренности по вопросу диалога Баку-Степанакерт, предположительно с Алиевым, которая не была выполнена. До сих пор Армения неоднократно заявляла, что диалог Баку-Степанакерт с международным участием не просматривается.

«У нас также есть договоренность о том, что между Баку и Степанакертом, который является столицей и главным городом Нагорного Карабаха, должен состояться диалог о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Этого диалога тоже до сих пор нет. Но мы должны последовательно работать», - подчеркнул Пашинян.

Говорящий о стремлении к миру Алиев увязал установление отношений с Арменией с возвращением азербайджанцев, некогда проживавших в Армении. Когда журналист предложил передать мессидж армянам, он также не забыл пригрозить, что они должны осознать, что силы не равны.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что президент Азербайджана представляет мир исключительно на условиях Баку.

«Мы видим блокаду Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], вплоть до создания ситуации гуманитарной катастрофы, мы видим агрессивные действия в отношении Армении, которые сейчас не носят масштабный характер, но по своей логике продолжают носить амбициозный агрессивный характер. И с этой точки зрения максимализм, который есть в поведении Азербайджана как по отношению к Армении, так и по отношению к Арцаху, говорит о том, что президент Азербайджана не намерен эффективно работать в направлении мира или представляет себе мир исключительно на условиях Азербайджана. Но, чтобы был настоящий мир, должен быть обеспечен баланс. То есть, стороны должны прийти к обоюдному согласию, а не действовать в режиме диктата одной стороны», - сказал Бадалян.

Политолог Тигран Григорян заметил, насколько различно видение мира лидеров Армении и Азербайджана.

«Мы увидели, что Алиев, говоря «мир», представляет себе выполнение всех требований Азербайджана, то есть, выполнение Арменией односторонних уступок. А Пашинян, похоже, говорит о мире любой ценой», - отметил Григорян.