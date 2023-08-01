ВС Армении были готовы противостоять превосходящим в 2-3 раза силам противника - Давид Тоноян

Вооруженные силы Армении в 2020 году были готовы противостоять превосходящим в 2-3 раза силам противника. Об этом сегодня в следственной комиссии НС по изучению обстоятельств 44-дневной войны заявил бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос о том, в каком состоянии находились Минобороны и Вооруженные силы страны после его назначения на должность министра обороны, насколько армия была готова выстоять в возможной войне.

Тоноян, в частности, отметил: «Насколько мне известно, состояние Вооруженных сил оценивалось как удовлетворительное. В плане обеспечения безопасности Республики Армения и народа Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.], а эта задача возлагалась также на Вооруженные силы. Вооруженные силы были готовы противостоять силе, превосходящей их в 2-3 раза, учитывая подготовку, географию и те рубежи, на которых находились наши ВС. Это не моя оценка, это подкрепленная фактами информация».

В ответ на замечание депутата правящей фракции «Гражданский договор» Ваагна Алексаняна о том, что в открытых источниках указывается, например, соотношение установок «Смерч», которых было 6 против 40 у противника, и на вопрос, составляло ли соотношение в плане технической оснащенности также 1 к 2 или к 3 даже без активного вмешательства Турции, Тоноян сказал: «Я ответил о состоянии. Что касается истребителей или военно-воздушных сил, то соотношение со стороны Республики Армения было равно нулю. У нас вообще не было истребительной, противовоздушной авиации».

«Мы не просчитали того, что ВС Турции могут появиться всего в 45 или 25 км от арцахского театра военных действий»

Оник Гаспарян, в дни войны занимавший должность начальника Генштаба Армении, неоднократно заявлял, что на 3-й день войны на заседании Совета безопасности Армении он доложил, что Вооруженные силы Армении не способны остановить агрессию противника, и настаивал на том, что необходимо остановить войну политическими средствами.

Тоноян сегодня сказал, что помнит, что такой разговор был на Совете безопасности, разговоры были и в других форматах.

«Первый доклад по этому поводу получил я, понравился мне этот доклад или нет, но мы были обязаны представить наш подход и премьер-министру, и Совету безопасности, потому что причиной этого было прямое присутствие третьей стороны, что нам было видно, третьей стороной была Турция. Это участие осуществлялось не в направлении Нахичевана, не в направлении границы РА, а в виде хода конем, на арцахском театре военных действий. Это было упущением с нашей стороны, мы не просчитали того, что ВС Турции могут непосредственно появиться всего в 45 или 25 км от арцахского театра военных действий, выполняя полеты», - сказал Тоноян.

Давид Тоноян находится под арестом в рамках уголовного дела о хищениях в системе Минобороны. Ему инкриминируется хищение в особо крупных размерах.