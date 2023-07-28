Спикер парламента Нагорного Карабаха завтра подаст в отставку

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян завтра подаст в отставку. Чиновник сегодня заявил, что покидает пост главы парламента по собственному решению.

«По своему личному решению я беру на себя политическую ответственность уйти в отставку с поста председателя Национального собрания, но всегда останусь верен идее, принятой нашим народом на референдуме в 1991 году», - написал Товмасян.

Почему глава парламента Карабаха, более семи месяцев находящегося в блокаде, принял такое решение именно сейчас? Связаться с Артуром Товмасяном пока не удалось.

По словам однопартийца 60-летнего Товмасяна, главы правящей фракции «Свободная Родина» Артура Арутюняна, решение его товарища является исключительно личным и обусловлено проблемами со здоровьем. По словам депутата, после отставки Товмасян продолжит депутатскую деятельность.

«Других политических или иных причин нет, это его личное решение, в основном связанное с состоянием здоровья», - отметил Арутюнян.

Об отставке Артура Товмасяна, возглавлявшего парламент Карабаха три года, несколько дней назад написала пресса. Согласно циркулирующим слухам, кандидатом в спикеры НС будет выдвинут депутат от оппозиционной АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян.

В ответ на вопрос, обсудила ли уже правящая сила имя вероятного кандидата, Арутюнян сегодня заверил, что такого обсуждения во фракции не было.

«Все фракции имеют право выдвигать кандидатуры. Конечно, ходят слухи, но на данный момент какого-либо официального письма или предложения пока нет. Когда это произойдет, тогда и обсудим», - сказал глава фракции «Свободная Родина».

Во фракции АРФ «Дашнакцутюн» не отвечают, собираются ли они выдвигать Ишханяна кандидатом. Другие оппозиционные фракции также официально не сообщили, будут ли они выдвигать своего кандидата. В беседе с Радио Азатутюн только в оппозиционной фракции «Справедливость» сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата.

Кстати, вчера, еще до объявления об отставке Товмасяна, Национальное собрание Нагорного Карабаха на внеочередном заседании законодательной поправкой сократило срок выдвижения кандидата в спикеры парламента, вместо существовавшего 10-дневного срока был установлен двухдневный срок.