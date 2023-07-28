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Регион

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана, Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан, обсудили по телефону ситуацию вокруг Лачинского коридора, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, Байрамов заявил, что «претензии, выдвинутые против Азербайджана в связи с Лачинской дорогой и гуманитарной ситуацией, являются политическими спекуляциями».

Байрамов и Абдоллахиан, согласно сообщению, также подчеркнули важность реализации двусторонних и региональных соглашений о транспортно-экономических связях в регионе.

Согласно сообщению иранского информационного агентства IRNA, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана поблагодарил официальный Тегеран «за конструктивную позицию относительно Карабахского региона».

Министры отметили, что сейчас две страны движутся «по позитивному пути конструктивного сотрудничества».

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