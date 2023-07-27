Армянская сторона ждет ответа азербайджанской и российской сторон

Корреспондент Радио Азатутюн с места сообщает, что машины от моста Хакари дальше не двинулись, груз российским миротворцам не передан.

Премьер-министр Армении сегодня на заседании правительства, перечислив содержимое 19 грузовиков с гуманитарным грузом (мука, сахар, соль, сухие продукты), задал риторический вопрос: не потому ли Азербайджан не разрешает ввоз этих грузов, что его реальная цель - уморить голодом народ Нагорного Карабаха, подвергнуть его геноциду?

«Вне зависимости от наших оценок, мы ждем от дислоцированного в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации и от официального Баку положительного ответа, поскольку недопуск гуманитарного груза лишь подтвердит опасения относительно намерения Баку совершить геноцид в Нагорном Карабахе», - заявил Пашинян.

В своем коротком вступительном слове Пашинян не сказал, почему только на восьмом месяце блокады и спустя месяц тотальной блокады Нагорного Карабаха правительство Армении вчера решило отправить гуманитарную помощь карабахцам под лозунгом «Продукты питания для жизни». Он также не ответил на оценки Баку, который назвал этот гуманитарный шаг «провокацией» и «территориальными претензиями».

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вчера также заявил, что, «согласно брюссельскому соглашению, дорога Агдам-Ханкенди (Степанакерт — ред.) полностью готова для доставки всех видов грузов». Однако Нагорный Карабах отказывается от предложения Азербайджана.

Сегодня премьер-министр Пашинян лишь заявил, что въезд гуманитарного груза в Нагорный Карабах «будет способствовать усилиям по установлению мира в регионе, станет позитивным шагом на пути к установлению атмосферы доверия».

Судьба оставшейся в Сюнике гумпомощи до сих пор неясна. Представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саргсян сообщил, что они обратились как к российской, так и к азербайджанской сторонам, но ответа пока нет.