В Нагорном Карабахе крайне трудно достать товары первой необходимости

В Нагорном Карабахе, более полугода находящемся в блокаде и около 20 дней - без поставок продовольствия и медикаментов, уже крайне трудно достать товары первой необходимости, причем по многократно более высоким ценам.

Жительница Степанакерта Сильва Хачатрян говорит, что даже произведенные в Карабахе продукты и поврежденные градом фрукты перекупщики продают по нелогично высоким ценам.

«Эти бессовестные люди утром покупают продукты у работящих, многострадальных сельчан: фрукты, овощи, которых ужасно мало, в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] вообще нет фруктов, даже те местные фрукты побил град. Те позорные фрукты, побитые градом, которые, простите, даже свинья не будет есть, мелкие, горькие абрикосы продают за 3000 драмов, горькие, кислые яблоки, мелкие, размером с алычу - за 2500 драмов. Перекупщики ставят позорные цены», - рассказала Хачатрян.

Госминистр Нагорного Карабаха вчера заявил, что семьям с несовершеннолетними детьми будут предоставлены сахарный песок и растительное масло. Гурген Нерсисян также коснулся завышения цен перекупщиками.

«Мы в первую очередь считали, что это вызвано в основном шагами и действиями перекупщиков, но наше изучение показало, что определенные злоупотребления, так сказать, допускают и сельчане, сами производители. Поэтому мы сейчас хотим, и этот переговорный процесс нацелен на то, чтобы попытаться урегулировать проблему с самим производителем», - сказал Нерсисян.

Сильва Хачатрян уже израсходовала полученные из Еревана запасы средств для стирки. По ее словам, лекарства и растительное масло продают в магазинах почти вдвое или втрое дороже.

«В магазинах нет сахарного песка, стирального порошка, мыла, конфеты подорожали в пять раз, семечки подсолнуха я последний раз покупала два года назад, после войны приехала в Ереван на 10 дней передохнуть и вернуться, привезла с собой семечки, которые на Малатии стоили 950 драмов. Сейчас семечки в магазине под нашим домом стоят 3800 драмов за килограмм», - рассказала жительница Степанакерта.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян несколько дней назад в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что продовольствие нужно использовать экономно, но это не означает, что запасов вообще нет. «У нас огромные запасы, конечно, не всех видов товаров, но местная продукция позволяет нам вести длительную борьбу», - сказал президент Карабаха, подчеркнув, что главное - не потерять суверенитет, а это, по его мнению, возможно.

«Все это преодолимо, народ. Мы должны сделать две вещи: повысить самооборону и сопротивляемость. Месяц назад на встречах говорили: как мы сможем пережить зиму? Я сказал: не знаю, потому что не знаю, какой будет режим, сможем ли мы привезти сжиженный газ или нет, какие возможности появятся в связи с электроэнергией, но то, что проделана достаточно большая работа в плане увеличения объемов нашей местной продукции и услуг, это однозначно. Я не знаю, сколько часов будет свет, будет газ или нет, я уверен, что не будет. Да, они [власти Азербайджана - ред.] готовы дать газ и электричество. Для этого мы должны поехать в Баку. Сейчас есть такое мнение: почему бы не поехать в Баку? Потому что Баку сегодня обсуждает с нами одну тему - тему интеграции, другую тему не обсуждает», - подчеркнул Арутюнян.

По утверждению госминистра Гургена Нерсисяна, в конце этой или в начале следующей недели уже будет организована реализация сельхозпродукции.

«Все эти «нет» можно перетерпеть, самое главное - наша безопасность, чтобы наше небо было неуязвимым, чтобы к нашим границам не прилетали вражеские дроны и не ранили наших сильных, красивых ребят. Такого в 90-е годы не было, на земле они ничто против нас с любой военной техникой, только бы беспилотники не сбрасывали бомбы с воздуха», - сказала жительница Степанакерта Сильва Хачатрян.

На протяжении месяцев в Нагорный Карабах не поступают газ и электричество из Армении. В этих условиях уже 20 дней, как приостановлен также ввоз топлива, есть ограниченный запас, но он реализуется по талонам и в случае крайней необходимости. По решению президента Нагорного Карабаха, с сегодняшнего дня в объектах общественного питания запрещены дни рождения, крещения, свадьбы и другие мероприятия с участием более 50 человек. Также запрещено участие более 30 человек в похоронных церемониях.