Конфликт должен быть урегулирован путем переговоров в рамках согласованного международного формата - президент Нагорного Карабаха

Промедление международного сообщества с решительными действиями день ото дня приближает точку невозврата, заявил вчера на пресс-конференции президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, подчеркнув, что азербайджано-карабахский конфликт не может считаться разрешенным до тех пор, пока не будут разрешены лежащие в его основе политические проблемы, а именно вопросы, связанные с признанием и защитой безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, включая право на самоопределение.

По словам президента НК, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, а Нагорный Карабах всегда был открыт для переговоров с Азербайджаном для достижения сбалансированного, справедливого и достойного урегулирования конфликта.

«Исходим из того, что переговоры должны проходить в рамках согласованного международного формата, наделенного соответствующим мандатом. Это позволит обеспечить действенное участие международного сообщества в переговорном процессе и его легитимность», - сказал карабахский президент.

По его словам, переговоры должны основываться на «искреннем желании обеих сторон добросовестно урегулировать разногласия. Они не должны носить демонстративный характер с целью навязать волю одной стороны другой».

В рамках переговорного процесса международное сообщество должно гарантировать неприменение силы или угрозы ее применения, заявил Арутюнян, еще раз подчеркнув, что также необходимы эффективные механизмы международных гарантий, которые обеспечат выполнение обязательств, взятых на себя сторонами.

Президент Карабаха также подчеркнул важность того, чтобы стороны воздерживались от применения односторонних средств принуждения, в том числе политических, военных и любых других средств давления.

«Целью переговоров должна быть не легализация или навязывание ультиматумов, а создание атмосферы сотрудничества», - сказал президент Нагорного Карабаха.

«Недопустимо делать страдания людей предметом торга»

Араик Арутюнян счел недопустимым делать страдания людей предметом торга, подчеркнув, что транспортная и энергетическая блокада Нагорного Карабаха должна быть немедленно прекращена в соответствии с решениями международных судов и принципами справедливости.

«Прекращение блокады и облегчение страданий людей создаст необходимые минимальные предпосылки для начала переговоров и создаст более благоприятные условия для содержательных обсуждений», - сказал Арутюнян, подчеркнув, что одним из ключевых вопросов мирного процесса был и остается вопрос о статусе Нагорного Карабаха, который с точки зрения международного права остается нерешенным.

«Право нашего народа на самоопределение и необходимость предотвращения геноцида представляют собой бесспорную основу для обеспечения и признания внешнего самоопределения на основе концепции «отделение во имя спасения»», - сказал президент НК.

Ожидания от международного сообщества

«Сегодня я объявляю Арцах [Нагорный Карабах – ред.] зоной бедствия, ожидая срочной международной реакции и политической и гуманитарной поддержки со стороны международного сообщества в коллективной и индивидуальной форме», - заявил Арутюнян.

Карабахский лидер сообщил, что они направили письма президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подробно описали сложившуюся в Нагорном Карабахе гуманитарную ситуацию и потребовали принять меры для адекватного реагирования на ситуацию.

Степанакерт также требует от России выполнения обязательств гаранта безопасности, а от Армении требует воздержаться от любых заявлений и действий по признанию Нагорного Карабаха частью Азербайджана, уважая право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Требуем, чтобы Совет Безопасности ООН в рамках своего мандата и обязательств предпринял решительные шаги для предотвращения политики геноцида, проводимой Азербайджаном, и обеспечил выполнение решений Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека об открытии Лачинского коридора. В связи с этим считаю неотложным задействовать Организацию Объединенных Наций, всю ее систему и агентства, специально уполномоченные действовать в ситуациях гуманитарных кризисов, - сказал президент Нагорного Карабаха, заключив: - В конечном счете, международная безнаказанность Азербайджана должна быть в один прекрасный день пресечена, в противном случае она будет порождать все новые и новые жестокие преступления, на пороге которых мы сейчас находимся».