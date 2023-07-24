Иран не приемлет изменения границ стран региона – Раиси Мирзояну

По сообщению иранской стороны, стороны обсудили региональные вопросы.

Согласно сообщению, президент Ирана выразил надежду, что переговоры между Ереваном и Баку будут способствовать миру и безопасности в регионе. Раиси также подчеркнул, что Тегеран поддерживает территориальную целостность всех стран региона.

«Исламская Республика Иран не приемлет никаких геополитических изменений, изменений границ стран региона и поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран региона», — заявил Эбрагим Раиси, сообщает пресс-служба президента Ирана.

Согласно источнику, Раиси также подчеркнул важность улучшения армяно-иранских отношений и добавил, что Тегеран не видит никаких препятствий в этом вопросе.

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, оценивая позицию Ирана по развитию событий в Кавказском регионе, заявил, что Армения никогда не станет площадкой для антииранских действий и всегда делает упор на расширение региональной безопасности и мира», - говорится в официальном заявлении иранской стороны.